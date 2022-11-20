Çin’de son bir ayda artışa geçen Covid-19 vakalarının ardından ülkede 6 ay sonra ilk kez Covid-19 bağlantılı ölüm meydana geldi.

Çin’de son bir ayda artışa geçen Covid-19 vakalarının ardından ülkede 6 ay sonra ilk kez Covid-19 bağlantılı ölüm meydana geldi.

Çin, Covid-19 salgını ile mücadele etmeye devam ediyor. Başkent Pekin’de dün, 87 yaşındaki bir erkek hastanın akciğer enfeksiyonu sonucu kan zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Hastanın 11 Kasım’da kuru öksürük gibi belirtiler göstermesinin ardından, 2 gün sonra yapılan nükleik asit testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun bugün açıkladığı verilere göre, Çin anakarasında Covid-19 kaynaklı son ölüm, Şanghay’da 26 Mayıs’ta tespit edilmişti.

Öte yandan, yaklaşık 1.4 milyar nüfusa sahip Çin’de salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 bin 227’e yükseldi.

Tedbirler sıkılaştırılıyor

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verilerine göre dün ülke genelinde 24 bin 435 ve Pekin’de 621 yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçerken, başkentin en kalabalık semti olan Chaoyang’da da tedbirler sıkılaştırıldı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfusa sahip Chaoyang’da yaşayanlara hafta sonları evde kalma çağrısı yapılırken, semtteki çok sayıda alışveriş merkezi, restoran ve spor salonu da kapatıldı. Ayrıca, birçok firma yeniden evden çalışma düzenine geçti.

Pekin Belediyesi sağlık birimleri ise, Chaoyang sakinlerini diğer semtlere gitmekten ve kalabalık buluşmalar gerçekleştirmekten kaçınmaya çağırmıştı.

Seyahat etmeme uyarısı

Başkent Pekin’de vaka sayılarının artması üzerine, farklı semtlerin sağlık birimleri de ‘semtler arası hareketliliği’ azaltma ve zorunlu olmadıkça diğer semtlere gitmeme yönünde uyarılar yayınladı. Pekin’in Fangshan semti de dün itibarıyla farklı semtlerden giriş yapan kişilerin seyahat geçmişlerini bildirmelerini ve yeniden test yaptırmalarını talep etmeye başladı.

Çok yataklı yeni tesisler yapılıyor

Ülkenin güneyindeki Guangzhou kenti de salgının başından bu yana en zor günlerini yaşıyor. Yaklaşık 19 milyon kişinin ikamet ettiği Guangzhou’da günlük vaka sayıları 9 binin üzerinde seyrederken, yerel birimler 250 bin yatak kapasiteli tesisler inşa edileceğini açıkladı.

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana “sıfır-Covid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor.