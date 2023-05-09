Kocaeli’de sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiasıyla gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren Fıras S. ve sevgilisi hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Fıras S.’nin tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sevgilisine ise yardım etme suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde 2 Ekim 2021’de meydana gelen olayda, gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı (49), evinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş, saldırgan ise iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçmıştı. Jandarma ekipleri, Tatlı’nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.’nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirlemiş, Fıras S. ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Ali İ.Ç. bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

"Cahit bana saldırdığı için olay gerçekleşti"

Cahit Tatlı’nın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fıras S., Ceren İ., tutuksuz sanık Ali İ.Ç., aileler ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıras S., "Olay yerine Cahit’i öldürmek amacıyla gitmedim. Cahit’in yanına gideceğimden Ceren ile Ali’nin haberi yoktu. Cahit bana saldırdığı için olay gerçekleşti. Meşru savunma hakkımı kullandım. Beraati ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Ben bir şey yapmadım"

Suçsuz olduğunu söyleyen Ceren İ., "Olayı gerçekleştiren kişi benim olaydan haberim olmadığını söylüyor. Ben bir şey yapmadım. Fıras’a yardım da etmedim. Cahit’in yanına gideceğinden haberim yoktu. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali İ.Ç., beraatini isterken, Cahit Tatlı’nı kızları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Fıras S’nin "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli hırsızlık" suçundan 9 yıl, "gece vakti konut dokunulmazlığı silahla işlenme" suçundan 4 yıl, "6136 Muhalefet" suçundan 9 ay hapis ve 2 bin TL para cezası verdi. Ceren İ. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 17 yıl hapis cezası verilirken, Ali İ.Ç. ise tüm suçlardan beraat etti.