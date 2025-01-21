Samsun’da 3 çocuk annesi kadına çarparak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan kamyon sürücüsü beraat ederken, olay sırasında kamyon sürücüsüne silahla ateş eden şahıs 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde 27 Nisan 2023’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Okan (53) oğluna ait otomobil ile seyir halindeyken kamyon sürücüsü Hakan Taşkara (41) ile aralarında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra araçlarından indi. Hakan Taşkara’nın kamyonu Fatih Okan ve yanında bulunan arkadaşı Zeynur Sarıkoca’nın (40) üzerine sürerek her ikisini de yaraladığı iddia edildi. Kamyon çarpması sonucu ayağından yaralanan Zeynur Sarıkoca, kamyon sürücüsünün yanına giderek tartıştığı sırada otomobil sürücüsü Fatih Okan ise Hakan Taşkara’ya tabancayla ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Zeynur Sarıkoca hayatını kaybetti. Olayda kamyonun çarpması sonucu ayağından yaralanan Fatih Okan ile kamyon sürücüsü Hakan Taşkara mahkemece tutuklandı.

Otopsi raporunda Zeynur Sarıkoca’nın silahla ateş açılarak değil, kamyonun çarpması sonucu öldüğü ortaya çıkınca Fatih Okan cezaevinden tahliye oldu. Tutuklu bulunan kamyon sürücüsü Hakan Taşkara hakkında "adam öldürmek" suçundan, tutuksuz olan Fatih Okan hakkında ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın son duruşmasında, "meşru müdafaa" şartları altında olayın meydana geldiği gerekçesiyle kamyon sürücüsü Hasan Taşkara’nın "öldürme" olayından beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Fatih Okan ise olay sırasında kamyon sürücüsüne tabancayla ateş açtığı gerekçesiyle "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.