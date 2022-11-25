Kars’ta hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Kars’ta hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında kasten öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi Kağızman sınırları içerisinde yapılan titiz planlama ve takip sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.