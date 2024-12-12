Bitlis Valiliği, "kasten adam öldürme" suçundan 21 yıl 18 hapis cezası bulunan iki şahsın Van’ın Erciş ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Budaklı Kaplıcası’yla ilgili uyardı: "Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekmekte" Budaklı Kaplıcası’yla ilgili uyardı: "Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekmekte"

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonla, kasten adam öldürme suçundan haklarında 21 yıl 18 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Van’ın Erciş ilçesinde yakalandılar. Tatvan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Ahlat T Tipi Cezaevine teslim edilmişlerdir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Kaynak: iha