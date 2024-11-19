Van’ın Çaldıran ilçesinde "yakın akrabayı öldürme” suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 70 yaşındaki şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan uzun süredir aranan suçluların yakalanmalarına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. "Yakın akrabayı öldürme” suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.H. (70) isimli şahsın yakalanmasına yönelik JASAT tarafından titiz çalışmalar yürütüldüğü ifade edilerek, "8 Kasım 2024 tarihinde şüphelinin saklanmakta olduğu Çaldıran ilçesinde bulunan evine düzenlenen operasyonla gizlendiği yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.