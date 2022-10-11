Eskişehir’de 8 yıl önce aracına yol verme nedeniyle aralarında husumet bulunan İsa Demirci’yi (32) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa S. mahkemede ilk savunmasını yaptı. Sanık Mustafa S. savunmasında, "Maktul 8 sene önce kardeşimi yoğun bakıma girecek şekilde yaralamıştır. Daha sonra araya aile büyükleri girince barıştık ancak maktul tehdit ve hakaretlerine devam etti" dedi.

Eskişehir’de 8 yıl önce aracına yol verme nedeniyle aralarında husumet bulunan İsa Demirci’yi (32) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa S. mahkemede ilk savunmasını yaptı. Sanık Mustafa S. savunmasında, "Maktul 8 sene önce kardeşimi yoğun bakıma girecek şekilde yaralamıştır. Daha sonra araya aile büyükleri girince barıştık ancak maktul tehdit ve hakaretlerine devam etti" dedi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mustafa S. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından mahkeme heyeti sanığın savunmasını dinledi.

"Barışmıştık ancak maktul tehdit ve hakaretlerine devam etti"

"Ben maktul İsa’yı aynı mahallede oturmamız sebebiyle tanırım, 8 sene önce maktul ile aramızda aracına yol verme sebebiyle husumet yaşanmıştır. Bu tarihte maktul İsa bıçakla kardeşim Veysel’e saldırmıştır, daha sonra bana da saldırmıştır. Bu olay sebebiyle biz şikayetçi olmuştuk. Bu olay yaşandıktan sonra olay gününe kadar maktul beni ve ailemi rahatsız etmeye başlamıştır. Yine 8 sene önce kardeşim Veysel’i yaralamıştır, kardeşim yoğun bakıma alınacak derecede yaralanmıştır. Daha sonra araya büyüklerin girmesi sebebiyle biz İsa Demirci ile barıştık ancak İsa yine zaman zaman tehdit ve hakaretlerine devam etmiştir. Daha sonra İsa Demirci mahallemizden taşınmıştır. Olay tarihinden 1 hafta önce maktul ile kardeşim Veysel, AVM yakınında bulunan benzin istasyonunda karşılaşmışlar. Maktul Veysel’e ’sana da abine de gününü göstereceğim’ diyerek tehdit ve hakarette bulunmuş. Kardeşimin de maktule cevap vermesi üzerine maktul, kardeşimi bıçakla benzinlikte kovalamış. Petrol çalışanlarının araya girmesiyle kardeşim benzinliğe girerek kendisini kurtarmıştır. Bu olayla ilgili kardeşim maktulden şikayetçi olmuştur. Bu olaydan birkaç gün sonra da Yanık Kahveler diye bilinen mevkiide restoran önünde kardeşim Bilal’in üzerine araba sürmüştür ve oradan uzaklaşmıştır. Bununla ilgili kardeşim Bilal şikayetçi olmamıştır. Yine bu olaydan birkaç gün sonra kardeşimin eşlerine maktul, ’sizi buradan sürdüreceğim, kökünüzü kurutacağım’ şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunmuş" ifadelerini kullandı.

"Bir süre saklandıktan sonra kendi irademle teslim oldum pişmanım"

Savunmasında olay günü yaşananları anlatan sanık Mustafa S. pişman olduğunu belirterek, "Ben hayvancılıkla uğraştığım için üzerimde silah taşımaktayım. Amacım hırsızlardan ve yırtıcı hayvanlardan korunmaktır. Olay günü ben yine hayvancılık yaptığım yere giderken maktulün yanına uğramak istedim. Son 1 haftada olan olaylarla ilgili konuşmak istemiştim. Olay yerine geldiğimde İsa Demirci aracının şoför mahallinde aracını çalıştırmak üzereydi, beni görünce siyah renkli bir tabancayı aracının içinden aldığını gördüm. Ben de hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım silahla maktulün ellerine doğru tahminimce 4-5 el silahla ateş ettim. Daha sonra da olay yerinden kaçtım. Ben kaçarken eşi de beni kısa bir mesafe kovalamıştır. Daha sonra silahımı da hayvancılık yaptığım yere yakın mevkiide bulunan sulama kanalına attım ancak silahın kanala düşüp düşmediğini görmedim. Bir süre saklandıktan sonra kendi irademle teslim oldum. Yaşanan olay sebebiyle pişmanım. Maktulün ölmesini istememiştim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Mustafa S.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak’ta gerçekleşti. Seyyar halı satıcısı İsa Demirci (32) ile daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Mustafa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci’ye 6 el ateş etti. Mermilerden biri Demirci’nin sırtına isabet etti. Mustafa S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan İsa Demirci, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. olayın ardından şüpheli Mustafa S. akşam saatlerinde polise teslim oldu. Geceyi emniyette geçiren şüpheli, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Mustafa S. çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.