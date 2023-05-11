Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bıçakla bir kişinin öldürüldüğü evde yangın çıktı. Polis, yangının kundaklama neticesinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Arapçeşme Mahallesi, 1044. Sokak’ta C.N. (23) ile D.L. arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan C.N. hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Olayın yaşandığı 1044 Sokak üzerindeki evde bugün saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiği görenler 112 çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ardından daire kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ev sahiplerinin şehir dışında olduğu öğrenildi. Polis, yangının kundaklama neticesinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.