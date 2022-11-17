Manisa’da sabah saatlerinde pompalı tüfekle işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Eski eşi Hülya Alkan’ı pompalı tüfekle vuran cani koca Ali Alkan’ın sosyal medya hesaplarında yaklaşık bir aydır "ölüm" ile ilgili paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Manisa’da sabah saatlerinde pompalı tüfekle işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Eski eşi Hülya Alkan’ı pompalı tüfekle vuran cani koca Ali Alkan’ın sosyal medya hesaplarında yaklaşık bir aydır "ölüm" ile ilgili paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Manisa’da sabah saatlerinde eski eşi Ali Alkan tarafından pompalı tüfekle vurularak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybeden Hülya Alkan’ın 6 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. 3 çocuk sahibi olan Alkan’ın eşi Ali Alkan ile akraba oldukları için aynı soyadı taşımaya devam ettiği ortaya çıktı. Eşi Hülya Alkan’ı vuran Ali Alkan’ın ise hastanedeki tedavisine devam edildiği durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Öte yandan eşini sokak ortasında öldüren Ali Alkan’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Alkan’ın sürekli "ölüm" içerikli sözler paylaştığı ve cinayetten haftalar önce "Ölüm ne garip şey anne", "Kimsesiz olduğun zaman ölüm bile güzel geliyor insana" şeklinde sözler paylaştığı görüldü.