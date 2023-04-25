Eskişehir’de geçtiğimiz yıl alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada Doğukan Yener’in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili 1’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi’nde bulunan alkollü bir eğlence mekanında 4 Haziran 2022 günü sabah saat 05.30 sularında kavga çıktı. Kardeşi Batuhan Yener ve arkadaşları ile eğlence mekanına giden Doğukan Y., işletmenin dışına taşan kavgada başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğukan Yener, 7 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 29 kişinin ifadesine başvurulurken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Mertcan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Mertcan A.’nın da içlerinde bulunduğu 14 sanık yargılandı. Duruşmaya, maktul Doğukan Yener’in ailesi, tutuklu sanık Mertcan A., tutuksuz yargılanan diğer 12 sanık ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca Bursa’da ikamet eden 1 sanık duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katılım gösterdi.

Toplamda 14 sanığın yargılandığı duruşma, iddianamenin okunması ile başladı. İddianamede yer alan adli tıp raporuna göre, maktul Doğukan Yener’in kafa travmasına bağlı olarak gerçekleşen beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Tutuklu sanık Mertcan A. ile 9 sanık hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılma talep edilirken, 4 sanık hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

“Dövülen kişiyi arkadaşım olan Batuhan sandım”

Yargılanma sürecine başlanan davanın ilk duruşmasında kendisini savunan tutuklu sanık Mertcan A, “Ben kavgayı gördüğümde mekanın dışındaydım. ‘Batuhan’ diye bağırma sesi duyunca dövülen kişiyi arkadaşım olan Batuhan sandım ve müdahale etmek istedim. Dövülen kişi arkadan arkadaşıma benziyordu. Kavgadaki diğer kişilerle ben de siyah giyimli olduğum için güvenliklere benzetildim. Kavgada kimseye vurmadım, sadece araya girdim. Yerde yatan kişi arkadaşım olan Batuhan mı diye bakmaya gittim. Sonrasında arkadaşımın içeride olduğunu öğrendim. Olaydaki kimseyi tanımam, o mekanda da çalışmıyorum” dedi.

Toplamda 14 sanığın savunmasını yaptığı, olayla ilgili bilgisi olduğu gerekçesiyle de 9 tanığın dinlendiği yaklaşık 10 saat süren mahkeme sonucunda Mertcan A.’nın tutukluluk halinin devamına ve diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Haziran’a erteledi.