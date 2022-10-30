Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda adam öldürme suçundan aranan HA.’nın Sandıklı ilçesi Celiloğlu köyünde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri cinayetten hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.’yı köye düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Su bidonu ile yapılan maçta renkli görüntüler ortaya çıktı

Su bidonu ile yapılan maçta renkli görüntüler ortaya çıktı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.