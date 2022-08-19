Adana’da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklanırken, “Uzaktan akrabama sarkıntılık yapıyordu o yüzden bıçakladım” dediği öğrenildi.

Adana’da bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklanırken, “Uzaktan akrabama sarkıntılık yapıyordu o yüzden bıçakladım” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Fesih Koyun (39), mahalleden arkadaşı Kaygusuz Buz’un (30) evine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, kapının önüne çıkıp sokakta sohbet etmeye başladı. Bu sırada Buz’un boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşi Gökçe T.’nin (24), akrabası Sadık Eser (21) yanlarına geldi. Sohbet sırasında Eser ile Koyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eser, Koyun’u karnından ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Buz ile eski eşi Gökçe T., ağır yaralanan Eser’i otomobille Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede şüpheli hareketler sergileyen Buz ile Gökçe T. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Sorguya alınan Gökçe T., “Fesih bize misafir gelmişti ve eski eşimle kapının önünde sohbet ediyorlardı. Sonra Sadık geldi ve Fesih’i birden bıçakladı. Ne olduğunu anlamadım” dedi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Eser’i, evine yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Eser ise, “Gökçe uzaktan akrabam olur. Fesih, kadına sarkıntılık yapıyordu, bıçakladım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Eser çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kaygusuz Buz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.