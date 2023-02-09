Muğla’nın Milas ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışmada 31 yaşındaki Melikşah Yıldız silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayet sonrası cinayet zanlısı olarak aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı A. K. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışmada 31 yaşındaki Melikşah Yıldız silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayet sonrası cinayet zanlısı olarak aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı A. K. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

25 Ocak tarihinde Milas’ın İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokakta ikamet eden ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüşmesi sonrası iddiaya göre, Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı A. K., ruhsatsız tabancayla Melikşah Yıldız’a ateş ederek ölümüne sebebiyet verdi.

Cinayet sonrası A.K. olay yerinden firar etti. Cinayet zanlısı olarak aranan A.K. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası yakalandı. Yakalanan cinayet zanlısı A.K. işlemlerinin ardından Milas adliyesine sevk edildi.