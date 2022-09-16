Kırşehir’de 2013 yılında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen gurbetçi Mehmet Dıvar’ın, 7 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarından Kemal Dıvar’a müebbet, oğlu Tunçer Dıvar’a ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Kırşehir’de 2013 yılında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen gurbetçi Mehmet Dıvar’ın, 7 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarından Kemal Dıvar’a müebbet, oğlu Tunçer Dıvar’a ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyündeki Çayırlı mevkiinde su kanalı içinde, 17 Haziran 2013 tarihinde, 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş çıplak vaziyette kimliği belirsiz erkek cesedi bulunmuştu. O tarihte cesedin kimliğini ve cinayeti aydınlatacak herhangi bir delil bulunamadığı için olay, faili meçhul olarak değerlendirildi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2020 yılında özel bir ekip oluşturularak kentteki faili meçhul olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2013’te bulunan delilleri inceleyen özel ekip, olay yerindeki gözlüğün ve iç çamaşırı markasından, öldürülen kişinin Almanya’dan gelen gurbetçi bir Türk vatandaşı olabileceğini değerlendirdi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, cesedin Almanya’dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar’a (55) ait olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2022 yılında çalışma başlatan Kırşehir Jandarma ekipleri, Mehmet Dıvar’ın 2013 yılında önce yurt dışından yüklü miktarda Euro getirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma, cinayet zanlılarını bulmak için yakınlarının o dönemdeki hesap hareketlerini kontrol etti. Cinayetin ardından hesap hareketlerinde artış olduğu belirlenen Mehmet Dıvar’ın kardeşi Kemal Dıvar ve yeğeni Tunçer Dıvar’ı Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti para için işledikleri belirlendi. Kırşehir’e getirilen şüphelilerden Kemal Dıvar ile oğlu Tunçer Dıvar tutuklandı.

Yozgat Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde davanın son karar duruşması görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Kemal Dıvar ve oğlu Tunçer Dıvar ile maktul Mehmet Dıvar’ın oğlu Adil Dıvar ve avukatlar hazır bulundu.

Tarafların son savunmalarını alan mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanıkların bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla "kasten adam öldürme" suçundan sanık Kemal Dıvar’a müebbet, oğlu Tunçer Dıvar’a ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Duruşmada, sanıklar cinayeti işlemediklerini belirterek beratını istedi.

Duruşma sonrası müşteki avukatı Gözde Divrik gazetecilere, 2013 yılında Çiçekdağı’nda işlenen bir cinayetin yedi sene boyunca faili meçhul olarak kaldığını, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’nın titiz çalışması neticesinde maktulün kimliği 2020 yılında tespit edilmesiyle kovuşturmanın başladığını söyledi.

Dava dosyasını kapatmak isteyen sanıkları sahte savcı dolandırdı

Şüphelilerden maktulün kardeşi Kemal Dıvar ve oğlu Tunçer Dıvar’ın telaşa kapılarak dosyayı kapattırmak için sahte savcı ile anlaştığını iddia eden Divrik, "Savcıya 270 bin lira para ve telefon vermişlerdir. Tabii bunun neticesinde savcının sahte olduğu ortaya çıkmış ve bu olayda kendileri de dolandırılmıştır. Buradaki tek amaçları dosyayı kapattırmak ve suçtan kurtulmaktır." dedi.

Baba müebbet oğlu 25 yıl hapis cezası aldı

Divrik, soruşturma aşamasındaki titiz çalışma ve koşturma aşamasındaki delil toplanan delillerden de mevcut deliller neticesinde dosyada kararın çıktığını ifade ederek, "Sanıklardan Kemal Dıvar ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış, sonra takdiri indirim hakkı kullanılarak müebbet cezaya çevrildi. Sanıklardan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tunçer Dıvar da takdir indirim hakkıyla cezası 25 yıla düşürülmüştür. Tabii ki verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvuracağız. Gerekli tüm işlemleri takip edeceğiz." diye konuştu.

Maktulün oğlu Baki Dıvar da katillerin amcası ve kuzenin olmasının kendilerini bir kez daha yıktığını belirterek, babasının, amcası ve kuzenine zamanında çok yardım ettiğini ifade etti. Dıvar, cinayetin aydınlatılmasında büyük çaba gösteren Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine de teşekkür etti.