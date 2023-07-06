Eskişehir’de ağabeyi ile arasındaki husumetten dolayı evlerine gelen şahsı, çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Emir Efe A. ve babası Erol A. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

12 Haziran gecesi Emek Mahallesi Kuğu Sokak’ta meydana gelen olayda, iddialara küfürleşmeden dolayı husumetli olduğu kişinin ailesinin yaşadığı eve giden Suat Akarsu (24), Emir Efe A. (19) ve babası Erol A. (54) ile tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Suat Akarsu, Emir Efe A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Emir Efe A. ve babası Erol A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba oğul için müebbet hapis talep edildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettirilen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu baba oğul hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

“Kendimi ve babamı korumak istedim”

Katil zanlısı Emir Efe A.’nın savcılıktaki ilk ifadesinde, “Olaydan dolayı pişmanım. Amacım sadece kendimi ve babamı korumaktı. Kimseyi öldürmek ya da yaralamak istemedim” dediği öğrenildi.