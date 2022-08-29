Van’ın Gürpınar ilçesinde cinayet zanlısı olarak aranan şahıs, alışveriş yaptığı esnada jandarmanın dedektifleri tarafından yakalandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde cinayet zanlısı olarak aranan şahıs, alışveriş yaptığı esnada jandarmanın dedektifleri tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarmanın dedektifleri tarafından yapılan detaylı ve ısrarlı çalışmalar neticesinde, 2020 yılından itibaren bir cinayetin faili olarak aranan B.B. isimli şahsın Gürpınar ilçesinde alışveriş yaptığı esnada Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Sahte kimlik kullanarak günlük yaşamına devam ettiği tespit edilen B.B. gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca kesinleşmiş 19 yıl 7 ay 16 gün hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar ve saha araştırmaları yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.