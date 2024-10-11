Kasten öldürme suçundan 13 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir’in Bornova ilçesinde Ahlak Büro ekipleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 9 Ekim günü Bornova ilçesinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda, ’Kasten Öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan İ.U. olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine götürülen İ.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.