Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 13 Aralık Cuma Günü saat 14.40 sıralarında meydana gelen ‘Kasten öldürme’ olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saruhanlı ilçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde 13 Aralık Cuma Günü iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada Enver Yılmaz (39) isimli şahsın sığındığı iş yerinde göğüs bölgesinden ve sol karın bölgesinden silahla yaralandığı ve olay yerinde hayatın kaybetmesi üzerine konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen S.T. (32), A.Ş. (32), M.Y. (32), Y.U. (43), C.A. (24), Y.S. (23), M.S. (23), M.S. (19) ve B.T. (19) isimli 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. 14 Aralık Cumartesi Günü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 6 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T. (32), A.Ş. (32) ve C.A. (24) isimli 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.