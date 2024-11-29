Eskişehir’de küfürleşme meselesi yüzünden tartıştığı 25 yaşındaki Erol Can Kılıç’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli, gözyaşları içinde adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakınları, adliye önünde görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Dün gece saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir tanıdığı ile araç içinde içki içen Enes T. ile arkadaşı Erol Can Kılıç arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Enes T., Erol Can Kılıç’ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan Erol Can Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 25 yaşındaki Kılıç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçan zanlı, olay yerinin 100 metre uzağında yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, alkolün etkisindeyken cinayeti işlediği ve olanları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Enes T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin gözyaşları içinde adliyeye girmesi dikkat çekti. Cinayet şüphelisi Enes T.’nin yakınları ise adliye önünde görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.