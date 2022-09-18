Aksaray’da uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı sonucu 1 kişinin öldürüldüğü olayın 5 şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komandoların düzenlediği operasyonla 22 saatte yakalanarak gözaltına alındı. Komandoların geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen şüphelilerden birinin “Allah’ın dediği olur”, bir diğerinin ise “Çekme ben esnafım” demesi dikkat çekti.

Aksaray’da uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı sonucu 1 kişinin öldürüldüğü olayın 5 şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komandoların düzenlediği operasyonla 22 saatte yakalanarak gözaltına alındı. Komandoların geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen şüphelilerden birinin “Allah’ın dediği olur”, bir diğerinin ise “Çekme ben esnafım” demesi dikkat çekti.

Olay, 2 gün önce Aksaray’ın merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde uyuşturucu ticareti hesaplaşması yapıldığı esnada Hacı E. (25), Ahmet K. (29), Recep D. (39), Hüseyin D. (32), Kamil B. (41) ve Yasin K. (26) arasında para anlaşmazlığı yaşandı. Bunun üzerine tartışmaya başlayan şahıslar bir süre sonra kavgaya tutuştu. Yasin K. 68 ABF 823 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçmak isterken, kendisine silahla ateş edilince bu kez aracın bagajından indirdiği motosikletle kaçmak istedi. Bu sırada tabanca ile açılan ateş sonucu yaralanan Yasin K., olay yerinde hayatını kaybetti. Yasin K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Şüphelileri JASAT ve komando timleri 22 saatte yakaladı

Cinayetin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Komando Birliği Timi özel bir ekip kurdu. Şehrin tüm tali yolları kapatıldı. Komando ekiplerinin de destek verdiği seri operasyonlar sonucunda kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, 22 saatte sakladıkları yerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Cinayet olayında ölen şahsın yakınlarının adliye önüne toplanması üzerine komando birliği burada da devreye girerek, 5 şüpheliyi komando ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirdi. Adeta etten duvarın örüldüğü adliye önünde savcılığa getirilen şüpheliler gazetecilerin “Neden öldürdünüz?” sorusuna da ilginç yanıtlar verdi. Şüphelilerden biri “Ben kendimi savundum, Allah’ın dediği olur” derken, bir diğeri ise, “Ben öldürmedim, ben esnafım çekmeyin” dedi.

Olayla ilgili adli süreç halen devam ediyor.