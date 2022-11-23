Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişiyi akrabalarının evinde öldürdüğü öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisinin yakınları “Kardeş hakkını verdin hakkını. Helal olsun. Sen gerçekten kralsın. Yapmazsan adam değildin Osman. Adam gibi adamsın Osman her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana” diyerek savunması dikkat çekti.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişiyi akrabalarının evinde öldürdüğü öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisinin yakınları “Kardeş hakkını verdin hakkını. Helal olsun. Sen gerçekten kralsın. Yapmazsan adam değildin Osman. Adam gibi adamsın Osman her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana” diyerek savunması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Kasım günü Cumhuriyet Mahallesi, Naz Eden Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Adana’dan Kozan ilçesindeki akrabaları E.N.’nin evine ziyarete gelen ve burada yatılı kalan E.N.’nin amcası Medeni Nazlı’nın (58), yeğeni ile birlikte kaldığı eve sabah saatlerinde plakası belirlenemeyen bir araçla yüzleri maskeli kişiler geldi. Silahlı saldırıya uğrayan Medeni Nazlı hayatını kaybederken, saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Cinayete tanıklık eden yeğen E.N.’nin ise şans eseri olaydan sağ kurtulduğu öğrenildi. Bu olayın ardından polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda cinayeti gerçekleştirdiği iddia edilen Osman C. isimli şüpheliyi ve beraberinde ki Erol. D.N., Necati G., Erkan A. ve Hüseyin A’yı gözaltına aldı.

Sorgusu tamamlandıktan sonra şüpheliler polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Adliyeye gelen şüphelilerden Osman C. isimli şüpheliye yakınlarının, "Kardeş hakkını verdin hakkını. Helal olsun. Sen gerçekten kralsın. Yapmazsan adam değildin Osman. Adam gibi adamsın Osman. Her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana” diyerek savunması dikkat çekti.