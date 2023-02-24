Depremzede refakatsız çocuk ve depremden etkilenen ailelerin barınma, bakım ve psikososyal destek alacakları proje “Can Suyu Çınarsuyu Psikososyal Destek Kampı Projesi” Ordu Büyükşehir Belediyesi ve du Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında hazırlanıyor.

Depremzede refakatsız çocuk ve depremden etkilenen ailelerin barınma, bakım ve psikososyal destek alacakları proje “Can Suyu Çınarsuyu Psikososyal Destek Kampı Projesi” Ordu Büyükşehir Belediyesi ve du Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında hazırlanıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremle birlikte refakatsız kalan çocukların ve depremden etkilenen ailelerin bakım, barınma ve psikososyal ihtiyaçlarına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda paydaş kurumlarla ortaklaşa çalışma yürüten Bakanlık, Ordu’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde depremzede refakatsiz çocuğun ve depremden etkilenen ailelerin bakım, barınma ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayacak “Can Suyu Çınar Suyu Psikososyal Destek Kampı Projesi” için düğmeye bastı.

Çınarsuyu sosyal hizmet kampına dönüşüyor

Bu proje ile hem lokasyonu hem de fiziksel şartlarının uygunluğu neticesinde Ordu Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi ORKENT işletmesinde olan Ünye Çınar Suyu Tabiat Parkı depremzede refakatsiz çocuklar ve depremden etkilenen aileler için sosyal hizmet kampına dönüştürülüyor.

Bakım, barınma ve psikososyal destek verilecek

Proje ile refakatsiz çocukların ve depremden etkilenen ailelerin barınma ihtiyacı Ünye Çınar Suyu Tabiat Parkı’nda bulunan bungalovlar ile giderilecek. Projenin oluşturulma amacı olan psikososyal destek, sivil toplum kuruluşları ile psikolog, pedagog, çocuk gelişimci ve sosyologlar eşliğinde çocukların yaşadıkları travma en aza indirilecek.

Çocuklar için çeşitli atölyeler kurulacak

Aynı zamanda çocukların bir an önce günlük rutinlerini devam ettirebilmelerini sağlamak amacıyla el sanat atölyesinden robotik kodlama atölyesine, meslek atölyesinden çeşitli spor dallarında kullanılabilecek spor sahaları ile verimli zaman geçirmeleri sağlanacak.