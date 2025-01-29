DÜZCE(İHA) – Düzce’de köy yollarında yapılan çalışma ile daha rahat ve konforlu bir hale getiriliyor.

Düzce İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Çınardüzü Köyü’nde gerçekleştirdiği malzemeli bakım çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarda köy yolları daha sağlam ve güvenli hale getirildi, köy sakinlerinin ulaşımı ise daha rahat ve konforlu bir hale getirildi.

Ekipler, bölgedeki yolları titizlikle inceleyerek gerekli bakım ve onarımları gerçekleştirdi. Bu sayede Çınardüzü Köyü’nde ulaşımda büyük bir iyileşme sağlandı. Artık köy sakinleri, daha güvenli ve konforlu yollarla ulaşımını sağlıyor.