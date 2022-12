Yeşilyurt Kent Konseyi ile İnönü Üniversitesi Yapı Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği söyleşi etkinliğinde İnönü Üniversitesi Mühendislik Bölümünde okuyan geleceğin mühendisleriyle bir araya gelen Çınar, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerle söyleşi programında, “Geliştireceğiniz yeni ve farklı projeler, geleceğimiz için çok önemli” dedi.

Aynı zamanda İnşaat Yüksek Mühendisi olan Çınar, tecrübelerini ve deneyimlerini İnönü Üniversitesi Mühendislik Bölümünde okuyan geleceğin mühendisleriyle paylaştı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Bölümü konferans salonunda samimi bir ortamda, sohbet formatında geçen söyleşide yöneltilen sorulara da cevap veren Çınar, kentlerin doğru ve planlı bir şehirleşme modeline ulaşmasında mühendislerin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Çınar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada,“ Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimizle yaptığımız bu tür buluşmalardan üst seviyede faydalanmaya çalışıyoruz. İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitemiz ile aramızdaki güçlü bağların yanı sıra uyumlu ve koordineli çalışmalarımız neticesinde sizlerin hem iyi bir eğitim döneminden geçmeniz hem de gelecek meslek hayatınızda doğru ve güzel işler yapmanız için elimizden gelen desteği veriyoruz. Her iki üniversitemizde aktif olarak çalışan üniversite topluluklarının projelerine destek verip, birlikte düşündüğünüz birlikte hayata geçirmek istediğiniz projelerin gerçeğe dönüşmesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sizlerin enerjinizden ve potansiyelinizden yararlanmaya çalışıyoruz. Bizler gençlerimizin ve öğrencilerimizin girişimci olması, üretken olması, gelişen teknolojiyi takip ederek farklı fikirler sunmasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında hayatından bazı kesitler anlatarak tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Çınar, insanların rahat, konforlu, temiz ve güzel bir çevrede yaşamasında mühendislerin geliştirdikleri proje ve tasarımların önemli bir yer kapladığına dikkat çekti.

Öğrencilerden eğitim döneminde sosyal yönlerini güçlü tutmalarını tavsiye eden Çınar, “ Ülke çapında gençlere ve öğrencilere en fazla yatırım yapan yerel yönetimlerin başında gelmenin verdiği sorumlulukla birlikte geleceğimize şekil verecek olan sizlerin eğitimden kültüre, sosyal hayatınızdan sportif anlayışınızın güçlenmesine kadar her türlü konuda destek olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi kötü ortamlardan ve alışkanlıklardan uzat tutup, sosyal ve sportif hayatlarını zenginleştirmek içinde fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle geleceğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün benim içinde çok özel bir gün çünkü geleceğin mühendisleri olan sizlerle bir araya gelmek benim için de çok anlamlı oldu. Yüksek İnşaat Mühendisi olarak Yeşilyurt’lulara hizmet eden bir abiniz olarak, bir zamanlar aynı sıralarda bu duyguları yaşamış birisi olarak sizlerin gelecekte en iyi yerlerde olmanız, ülkemize ve milletimize faydalı işler yapmanız için her türlü desteği veriyoruz. Üniversiteyi bitirip hayal ettiğiniz işleri başarmak, belirlediğiniz hedefle ulaşmak için öncelikle bugünlerinizi çok iyi değerlendirmeniz, çok fazla emek vermeniz ve çok çalışmanız gerekiyor. Kalıcı başarıların temelinde iyi ve doğru çalışmak vardır. Çalışan, emek veren, ter döken bir gün mutlaka karşılığını alıyor. Bir yandan derslerinize çok iyi odaklanıp sınavlardan en iyi sonuçları almak için uğraş verirken diğer taraftan sosyal yönünüzü sürekli canlı tutup, dünyayı ve gelişen teknolojileri, doğru ve planlı şehirler kavramı üzerine şimdiden planlamalar ve fikirler üretmeniz gerekecek. Millet Kıraathanelerimiz, Spor Sahalarımız, Teknoloji Atölyelerimiz ve diğer tüm hizmet mekânlarımız sizlerin emrindedir. Bir öğrenci hangi alanda okursa okusun, hangi mesleği yaparsa yapsın öncelikle farklı çalışmalar yapmaya kendisini şartlandırması gerekiyor. Dünya hızla gelişiyor, insanların talepleri artıyor, buna göre de yeni şehirleşme modelleri ön plana çıkıyor. Temiz, düzenli ve planlı şehirleşme anlayışına uygun projeler üretmek, farklı tasarımlar yapmak, çevreci ve akıllı modeller geliştirmek hepimizin ortak görevi olmalıdır. Özellikle bu bölümde okuyan siz değerli öğrencilerimizden beklentilerimiz yüksek, en iyi şekilde yetişmeniz için her türlü imkan ve donatı sağlanıyor. Üniversitelerimizin bu imkanlarından hepinizin maksimum seviyede yararlanmanız, kendinizi en iyi şekilde geliştirmeniz ülkemiz için, memleketimiz için, milletimizin geleceği için çok önemlidir. Sizlerin gelecekte güzel çalışmalar yapacağınıza, verilen görevleri başarıyla yerin getireceğinize, ekmeğinizi kazandığınız yere layıkıyla hizmet edeceğinize inancımız tamdır” diye konuştu.

Çınar konuşmasından sonra öğrencilerin sorularına cevap verdi.