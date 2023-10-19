Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İsrail’in 7 Ekim’den itibaren bütün dünya ülkelerinin gözü önünde Gazze’de büyük bir katliama başladığını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İsrail’in günlerdir Filistin’de mazlum halka karşı katliama imza atmasına tepki gösterdi. Çınar, kurulduğu günden beri bütün hukuk normlarını, insani ve ahlaki değerleri yok sayan İsrail’in, bu saldırıları sonucunda savaşın doğrudan tarafı olmayan çocuk, kadın ve yaşlıların da dahil olduğu sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıların şiddeti her geçen gün artırdığını söyledi.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu gaddarca saldırıları ve katliamları kınadığını belirten Çınar, saldırıların bir an önce son bulmasını ümit ettiklerini söyledi. Gözü dönmüş şekilde Gazze’de katliama girişen İsrail’in bu tutumu karşısında sessizliğini koruyan batı dünyasının ikiyüzlülüğü bir kez daha çok net olarak görüldüğünü de ifade eden Başkan Çınar, “Bölgede bir an önce sükûnet ve barışın hâkim olması için saldırıların yaşandığı ilk günden itibaren barış ve itidal çağrısı yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı diplomatik girişimlerin ve çabaların tüm dünya ülkeleri tarafından desteklenmesi barışa giden yolun anahtarı olacaktır. Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Filistin halkının haklı mücadelesini desteklediğimizi kamuoyunun dikkatine arz ediyoruz” ifadelerine yer verdi.