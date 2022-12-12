Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmayla Çınar ilçesine bağlı Pembeviran Mahallesine 24 saat kesintisiz içme suyu sağladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmayla Çınar ilçesine bağlı Pembeviran Mahallesine 24 saat kesintisiz içme suyu sağladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerin kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu sorununu yaptığı planlama çerçevesinde çözmeye devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, Pembeviran Mahallesinde 180 metre derinlikte sondaj kuyusu açarak su sorununu çözüme kavuşturdu.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı. Kentin her noktasına sağlıklı ve kaliteli suyu ulaştırmak için ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını vurgulayan Tutşi, “Amacımız Diyarbakır’ın her noktasına kesintisiz, çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyu sağlamak. Bu sebeple kırsal mahallelerde yürüttüğümüz sondaj kuyusu çalışmaları oldukça önem taşımaktadır. Hemşehrilerimiz suyu tasarrufla kullanılmalı, boşa harcanmamalı ve bahçe sularında kullanılmamalıdır” dedi.