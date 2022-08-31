Verdiği konserle büyük beğeni toplayan sanatçıya şarkılarını seslendirirken meydanı dolduran binlerce kişi eşlik etti.

Çınarcık İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde Ekin Uzunlar sevenleriyle buluştu. Sahne performansıyla hayranlarına unutamayacağı bir gece yaşatan sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını Zafer Bayramı gecesi seslendirdi.

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