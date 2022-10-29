29 Ekim Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü Çınarcık’ta coşkuyla kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü belediye önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerler taşıyan vatandaşlar, köyiçi, Coşkun ve Vali Akı caddeleri güzergahından Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Burada da marşlar söyleyen Çınarcıklılar Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlandı.

Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu

Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu

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