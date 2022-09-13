Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi Kırçiçeği Sokak’ta hizmete gören Aile Sağlık Merkezi’nin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, Kaymakam Cemil Aksak, Belediyesi Başkanı Numan Soyer, İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Eray, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Abbasioğlu birlikte kesti. Ardından protokol üyeleri ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firması tarafından yapımı tamamlanarak teslim edilen Aile Sağlık Merkezi’ni gezdi.

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