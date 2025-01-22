Bursa’ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Çınarcık Barajı tam kapasitesiyle devreye girdiğinde Bursa’nın mevcut günlük içme suyu kapasitesine, 300 bin metreküplük daha arıtılmış içme suyu rezervi sağlamış olacağız” dedi.

Küresel ısınmadan kaynaklı sıcaklıkların artması, kış yağışlarının azalması, yüzey sularının kaybı, kuraklıkların sıklaşması gibi etkiler doğrudan su kaynaklarının varlığını tehdit ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede önem adımlar atılıyor. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişim konusunda kentin geleceğine damga vuracak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte 2060 yılına kadar Bursa’nın su ihtiyacını karşılayacak olan ‘Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi’nde çalışmaları ara vermeden sürdürüyor. Büyük bir özveriyle sahada görev alan ekipler, dev projenin bir an önce hayata geçirilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor.

“Çalışmalarımız artan tempoyla devam edecek”

Bursa’nın yıllık nüfus artışının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın yoğun göç alan kentlerin başında geldiğini de hatırlattı. Tüm bu etkenlerin sağlıklı içme suyuna erişim ihtiyacını daha da artırdığını söyleyen Başkan Bozbey, “Bursa’nın içme suyu ihtiyacını 2060 yılına kadar Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte karşılayacak olan Çınarcık Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Suyu kente ulaştıracak iletim hattı çalışmalarında önemli aşamalar kaydettik. BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tamamlandığında 68 kilometrelik içme suyu hattı imalatı ile 21 bin metreküp hacimli 3 adet içme suyu deposunun inşaatını tamamlamış olacağız. Çınarcık Barajı tam kapasitesiyle devreye girdiğinde Bursa’nın mevcut günlük içme suyu kapasitesine, 300 bin metreküplük daha arıtılmış içme suyu rezervi sağlamış olacağız. Çınarcık Barajı, Bursa’nın içme suyu tarihindeki önemli dönüm noktalarından biridir. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminindeki çalışmalarımız artan tempoyla devam edecektir” diye konuştu.