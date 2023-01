Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçesinde 2022 yılında hayata geçen yatırımlar ve yapılan hizmetlerin yanı sıra 2023 yılındaki hedefleri, istişare ve değerlendirme toplantısında tüm boyutlarıyla anlattı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda, AK Parti İl ve İlçe Başkanı ile İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının katılımıyla düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Belediye Meclis Üyeleri ile AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarına mensup çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, yaptığı konuşmada, Yeşilyurt’ta hayata geçen hizmetlerin yanı sıra düzenlenen bilgilendirme sunumundan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise Yeşilyurt’un güzel hizmetlere kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malatya’daki yerel yönetimlerin başarılı hizmetlerin her zaman gurur duyduklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Başkanımız güzel projelerin altına imza atıyor, inşallah bundan sonrada bu başarılarını devam ettirir. Bizde teşkilat olarak elimizden geldiğince belediyelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bugün ki istişare ve değerlendirme toplantısı da oldukça verimli geçti, Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, 2022 yılında Yeşilyurt İlçesinde yapılan hizmetlerin yanı sıra Yeşilyurt’u bugünden geleceğe taşıyacak olan dev yatırımları anlattığı toplantıda çözüm odaklı, şeffaf, katılımcı ve şehrin değerlerine sahip çıkan bir yönetimsel anlayışa sahip olduklarını, 7’den 70’e tüm kesimlere dokunan ‘insan odaklı’ yatırımlarla Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’ Vizyonuna uygun yatırımlarla buluşturduklarını söyledi.

2019 Yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde taahhüt ettikleri tüm vaatleri gerçeğe dönüştürdüklerini, 45 projeye ek olarak bölgenin ihtiyaç duyduğu 45 projeyle birlikte toplam 90 projeyi Yeşilyurt’lularla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Çınar, alt ve üst yapı yatırımlarından kültürel ve tarihsel değerlerin korunmasına, çevre yatırımlarından park ve yeşillendirme hizmetlerine, sosyal yardımlardan sportif yatırımlara, çocuklardan gençlere, kadınlardan ve dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yatırımlara kadar her alanda çok aktif ve dinamik bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

‘Kültür ve Sanat Yılı’ olarak ilan ettikleri 2023 yılında kültürel ve sanatsal etkinliklere ağırlık vereceklerinden bahseden Çınar, “ Yeşilyurt’umuz her geçen yıl yeni yatırımlarla, yeni projelerle, toplumun kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ‘insan odaklı’ yatırımlarımızla planlı ve sistemli bir şekilde geleceğe hazırlanmaktadır. Bizler Yeşilyurt’u tarih, kültür ve gastronomi kenti olarak tarif ediyoruz. İlçemizin geçmişten gelen tarihsel ve kültürel zenginliklerini günümüz koşullarıyla ve teknolojik imkânlarıyla harmanlayarak bugünden geleceğe taşıyoruz. Türkiye’de 27 kentten daha fazla nüfusa sahip, Malatya’nın en büyük ilçe Yeşilyurt’u her alanda kalkındırmak, her alanda geliştirmek, her alanda daha ileriye taşımak bizim temel vazifemizdir.2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ve oylarıyla geldiğimiz bu önemli makamın hakkını verebilmek, üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek için o günden bugüne kadar bir günümüzü bir boş geçirmedik. 2022 yılında ise Yeşilyurt’un çehresini değiştiren çok sayıda yatırımı hemşehrilerimizle buluşturduk” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’u birlik ve beraberlik ruhuyla yönettiklerine dikkat çeken Çınar, “ Ekibimizle birlikte bu güzel ilçeye hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Her alanda fark oluşturan, her alanda dikkat çeken, her alanda bölgemize değer katan hizmetlerimizle Yeşilyurt’umuzu bölgesinde en fazla gelişim gösteren ilçeler arasına yerleştirdik. Yeni Belediye Hizmet Binamız ve Millet Bahçemizin yanı sıra Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemiz ve Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizin inşaatında 2022 yılında büyük mesafeler aldık, ilçemizin çok fazla ihtiyaç duyduğu bu yatırımların bazılarını bu yıl içerisinde hizmete sunacağız. Belediyemizin en büyük yatırımlarından olan Beylerderesi Şehir Parkımızın dördüncü etabına hız verdik. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı yeni yatırımlarla daha cazip hale getirdik, müze sayımızı 9’a çıkardık. Bölgemizde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetim olduk, yemeklerimizin tanıtımı için her türlü imkanı sunuyoruz. İlçemizi daha fazla yeşille buluşturmak için park sayımızı 235’e, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 5,17’e çıkardık.2023 yılında ise park sayımızı artıracağız. Sosyal yardımlardan kültürel faaliyetlere, çevrenin korunmasından yeni spor sahalarına, kadınlarımızın daha fazla girişimci olabilmesini teşvik eden hizmetlerimizden yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran hizmetlere kadar hayatın her anında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bu başarılar birlik ve beraberlikle oluyor, dayanışmayla oluyor, istişare ile oluyor. Toplumun tüm kesimleriyle çok güzel iletişime sahibiz, herkesi dinliyoruz, projelerimize mahallelerde yaptığımız toplantılarda şekil veriyoruz. 7/24 çalışma anlayışıyla günün her saatinde hemşehrilerimizin dertlerine derman, sevinçlerine ortak olmaya çalışıyoruz. Yeni yılda bu tempomuzu daha fazla artırıp bir yandan devam eden yatırımlarımızı hizmete sunarken diğer taraftan yeni yatırımların temellerini hep birlikte atacağız. Cumhurbaşkanımız ne diyor ‘Durmak Yok’ bizde durmayacağız, hep çalışacağız, sürekli en iyi hizmete odaklanacağız. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı, tarihimiz ve ülkemiz açısından çok önemlidir. Büyük emekler ve gayretlerle kurulan Cumhuriyetimizin 100’nü yılına yakışan yatırımlarımızla, projelerimizle ve hizmetlerimizle bu yılı Türkiye Yüzyılı olarak açıklayan Sayın Cumhurbaşkanımıza yerelden güçlü ve kalıcı destekler göndereceğiz. Öncelikli hedefimiz kesinlikle budur, çok çalışmak zorundayız, geçen yıllardan daha fazla emek vermek zorundayız, çünkü ülkemiz ilerliyor, kentimiz ilerliyor, bizlerde kendi bölgemizdeki yatırımlarla Yeşilyurt’umuzu ilerletip, büyüteceğiz. Ülkemizi son yıllarda dev yatırımlarla buluşturup, dünyada söz sahibi konumuna ulaştıran Sayın Cumhurbaşkanımızın elini yerelde daha güçlü kılmak ve bu sürece tam destek vermek içinde gece gündüz demeden çalışacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt’a hizmet ederken AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarıyla uyumlu ve koordineli çalıştıklarından da bahseden Çınar, Yeşilyurt’ta hayata geçen tüm yatırımlara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlara, AK Parti Genel Merkezine, Milletvekillerine, AK Parti İl ve İlçe Başkanlıklarına, AK Parti İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarına, mahalle temsilcilerine, sivil toplum ve meslek örgütlerine, mahalle muhtarlarına ve tüm vatandaşlara teşekkürlerini sundu.