‘Cumhuriyetin 100’ncü Yılına Yakışan 100 Yatırım’ sunum toplantısında Malatya’da faaliyetlerine devam eden Vakıf, Dernek, Sendika ve Esnaf Oda Başkanlarını ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta hayata geçen tüm yatırımları toplumun tüm kesimlerinin destekleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hizmete sunduklarını söyledi.

Gündüzbey Sosyal Tesislerinde gerçekleşen ‘Cumhuriyetin 100’ncü Yılına Yakışan 100 Yatırım’ sunum toplantısında ilk olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın öncülüğünde 2019 ile 2023 yılları arasında Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlar ile devam eden projelerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Yeşilyurt’un dünü, bugünü ve yarınları üzerine fikir alış verişi şeklinde geçen bilgilendirme sunumunda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar sivil toplum kuruluşu, meslek örgütleri, esnaf odaları, vakıf ve derneklerle her zaman koordineli ve uyumlu çalışarak Malatya’ya en güzel hizmetlerin gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yeşilyurt’u ‘Sürekli Gelişim, Sürekli Değişim ve Sürekli Kalkınma’ anlayışıyla yöneterek ilçenin hem bugününe hem de yarınlarına yönelik yatırımlarda bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her alanda çalışan her alanda proje üreten hizmet felsefesiyle çalışarak ‘Herkesin ve Herkesimin Belediyesi’ olduklarını dile getirdi.

Konuşmasında 2019 ile 2023 yılları arasında hayata geçen 100 yatırımın temelinde birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışının hâkim olduğuna vurgu yapan Başkan Çınar, “ Cumhuriyetimizin 100’ncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu özel günlerde bizlerde geride kalan dönemde gerçeğe dönüştürdüğümüz 100 yatırımla tarihsel ve kültürel hazineleriyle kendisine has zenginliklere sahip güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzun hem bugününe hem de yarınlarına hizmet ediyoruz. Fikir, öneri ve tespitlerinden her zaman yararlandığımız Sivil Toplum Kuruluşu, Meslek Örgütleri, Esnaf Odaları, Vakıf ve Derneklerimiz ile de bu anlamda güzel bir iletişime sahibiz. Şehrimizde aktif olarak çalışıp hizmetlere katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımızla aramızdaki bağlarımızı sürekli güçlendirip, geliştiriyoruz. Bu güçlü ve samimi bağ sayesinde toplumun ihtiyaç duyduğu yatırımları hep birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Hepimizin tek gayesi şehrimize ve ilçemize en güzel yatırımların gelmesidir. Bugüne kadar ki desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 2019 yılındaki seçimlerde şehrimizde vaat açıklayan tek belediye biz olduk, 45 vaadimizi tamamlarken bugün itibariyle 100 yatırımı geçtik. Yeşilyurt İlçesinde kentsel dönüşümden kültürel yatırımlara, alt ve üst yapı yatırımlarından gençlik ve spor yatırımlarına, park ve bahçe hizmetlerinden bölge turizmini ayağa kaldıracak yatırımlara, sıfır atıktan temizliğe kadar her alanda çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Gençlik yatırımlarımızdan dolayı Cumhurbaşkanımızdan, Sıfır Atık yatırımlarımızdan dolayı da Cumhurbaşkanımızın eşinden başarı ödülleri aldık. Hizmetlerimizi tek bir alanla asla sınırlandırmadık her alanda iddialı olduk, her alanda yatırım yaptık, sorumluluktan asla kaçmadık. Kimseyi ötekileştirmeden 81 mahallemizin tamamına yatırım yaptık, mahallelerimizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya çalıştık. Bize verilen görevin hakkını verebilmek içinde 7/24 çalışıyoruz. Hizmet ederken birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu her zaman ön plana koyduk, toplumun tüm kesimleriyle istişarelerde bulunduk, ortak akla her zaman önem verdik. Toplumun temel taşı olan sivil toplum kuruluşu, meslek örgütleri, esnaf odaları, vakıf ve derneklerimiz ile de her zaman koordineli ve uyumlu çalışmalarımıza bundan sonrada devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Çınar konuşmasının devamında, “ 2019 yılından bugüne kadar 1 milyar 794 milyon 181 bin TL’yi bulan 100 yatırımı hayata geçirdik. Aynı zamanda belediyemizin de destekleriyle toplam 1 Milyar 948 Milyon 428 Bin TL.’yi bulan devlet yatırımlarıyla birlikte bu dönemi hareketli ve dinamik bir şekilde geçirdik. Yeşilyurt’u Türkiye Yüzyılına hazırlamak tek gayemizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılına uygun yatırımlarımızın sayısını artırmak içinde bundan sonrada aynı dinamizm ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.