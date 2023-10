Yeşilyurt İlçesinin dört bir tarafında alternatif yol güzergahları oluşturup trafik yoğunluğunu azaltmak için yoğun bir tempoyla çalışan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, pandemi süreci ve yaşanan deprem felaketlerinden dolayı nüfusu artan Yaka Mahallesinin yol ağını konforlu ve akıcı hale getirmek için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeşilyurt’un yol ağına yeni alternatif yol güzergahları eklenmesine büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Tosun ile birlikte Yaka Mahallesine giderek burada devam eden yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarını inceledi.

Yaka mahallesinin yollarını nitelikli ve konforlu hale getirmek için çalışmaların dört koldan devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Merkeze yakın olmasının yanı sıra bağ ve bahçe işlerinin yoğunluk kazanmasıyla birlikte hem nüfusu artan hem de gelişim gösteren Yaka mahallemizin ihtiyaçlarını doğru ve planlı yatırımlarla tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Mahalle muhtarımızla koordineli bir şekilde çalışarak sorunları öncelikle tespit ettik ardından var olan eksiklikleri gidermek için ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Çalışmalarımız sırasında ekiplerimize yardımcı olan muhtarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizin tüm mahallelerinin kalkınması ve güzelleşmesi için, yol konforlarının artması için, araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için belediye olarak bütün imkânlarımızı seferber ettik. Bölgelerimizdeki ulaşım ağının nitelikli ve konforlu hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden yoğun bir şekilde çalışıyor. Mahallelerimizin fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden daha güzel hizmetlere kavuşması için ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Yaka mahallemizde başlattığımız yol iyileştirme, yenileme ve genişletme çalışmalarıyla burada alternatif bir yol güzergâhı oluşturup bölgeye ulaşımı daha kolay ve rahat bir seviyeye çıkarmış olacağız. Durmadan, dinlenmeden Yeşilyurt için çalışmaya devam ediyoruz. Her mahallede, her caddede, her sokakta emek veren, alın teri döken bütün mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.