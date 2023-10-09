Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘İyilik Önderleri Son Yaz Pikniği’ etkinliğinde çocuklarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar iyilik ve yardımlaşma anlayışı ile büyütülecek çocukların sosyal hayatlarında daha başarılı olacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Binasının ön kısmında düzenlenen ‘İyilik Önderleri Son Yaz Pikniği’ Etkinliğine katılan 7 ile 10 yaş aralığındaki çocuklar müzik dinletileri ve aktiviteler sırasında keyifli anlar yaşadılar.

Çocukları mutlu anlarında yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların sevgi dolu yürekleriyle insanlığın umudu, masumiyetin simgesi olduğunu söyledi.

Konuşmasında sağlıklı nesiller yetiştirmenin herkesin ortak görevi olduğuna vurgu yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yarınımızın büyükleri, geleceğin yöneticisi ve güvencesi olan çocuklarımız bizim en kıymetlilerimizdir. Çocuklarımız umudun, sevginin ve geleceğin adıdır. Onların masumiyetini korumak, çocukları her türlü olumsuzluklardan uzak tutmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek herkesin ortak görev ve sorumluluğudur. Dünyanın ve ülkemizin temeli olan çocuklarımız çok iyi eğitilmeli ve yetiştirilmelidir. Gelecekte kendisine, ailesine, vatanına ve tüm insanlığa hayırlı ve yararlı olmalıdır. Çocuklarımıza erken yaşlarda iyilik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını aşılamak ve öğretmek ise biz yetişkinlerin en önemli görevleri arasındadır” şeklinde konuştu.

‘İyilik yapan iyilik bulur’ sözleriyle konuşmasına devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız yüzyılın büyük felaketi depremlerden etkilenen kentlerimiz ve buralarda yaşayan vatandaşlarımız yaşanılan zor ve sıkıntılı günlerde iyilik ve dayanışmanın en güzel örnekleriyle karşılaştılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valilerimize, Siyasi Partilerimize, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, AFAD’a, Kızılay’a, iş insanlarımıza, sanatçılarımıza, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerimize, yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcilerimize ve yardım kuruluşlarımıza gösterdikleri iyilik ve dayanışmadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi biz yapan, toplumu güçlü kılan en önemli faktör; işte bu yardımlaşma, paylaşma ve iyilik hareketleridir. Zor günlerimizde gerçekleşen bu iyilikleri bizler asla unutmayacağız. Bu iyiliklerin daha fazla çoğalması ve geleceğe taşınması için çocuklarımıza bu ruhu ve anlayışı tam manasıyla aşılamalıyız. Her bir çocuğumuz iyilik önderi olmalı, ailesine, sevdiklerine ve arkadaşlarına karşı hoşgörülü, iyimser ve yardımsever olmalıdır. Bize düşen görev; iyiliğin ne demek olduğunu çocuklarımıza tam manasıyla öğretmeliyiz. İyilik çocuklarımızın hayatının tamamına yansımalıdır. Bu duygularla büyüyecek olan çocuklarımız milli ve manevi değerlerine bağlı kalacak, güzel bir hayata sahip olacak, elindekini paylaşmasını öğrenecek, doğaya ve hayata daha güzel bakacak ve sosyal yönü daha zengin olacak. Belediye olarak temel gayemiz çocuklarımızı bu duygularla büyümelerini sağlamak ve mutlu edebilmektir. Kent Konseyimizin bu etkinliği de bu açıdan çok kıymetli ve önemlidir. Hiç şüphe yok ki; iyilik yapan iyilik bulur” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra etkinliğe katılan bütün çocukların yakalarına iyilik önderi rozetlerini taktı.

İyilik yapmanın çok güzel olduğunu söyleyen minikler ise, “Bizler iyilik yapmayı çok seviyoruz. Doğaya, hayvanlara ve insanlara yardım etmek güzel bir duygu, iyiliklerimizi artırmalıyız. Bu programda iyiliğin ne demek olduğunu öğrendik çok güzel geçti, hepimiz iyilik önderi olduk” diye konuştular.