Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremlerin ardından Yeşilyurt İlçesindeki imar plan uygulamaları, kat yüksekliklerinin belirlenmesi, orta hasarlı binaların güçlendirme, projelendirme ve ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili konuları ele almak maksadıyla Yeşilyurt Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyeleriyle bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantı sonunda yaptığı açıklamada Yeşilyurt İlçesindeki kat yükseklikleriyle ilgili bir takım kararlar aldıklarını ifade ederek, “ Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra hemşehrilerimizin en fazla merak ettiği konuları yaptığımız toplantıda tüm boyutlarıyla ele aldık. Vatandaşlarımızın en fazla merak ettiği konuların başında kat yüksekliklerinin belirlenmesiydi. Aldığımız kararlar neticesinde, ilçemizde yüksekliği serbest olan binaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından verilecek olan yerinde dönüşümle ilgili kredi ve hibe miktarlarına uygun olması amacıyla kendi bölgemizde ki binaların 5 katta sınırlandırılmasına yönelik karar aldık. Bununla birlikte bölgemizde minimum taban alan kat sayılarının da yüzde 40 olmasının dönüşüme katkı sunacağına yönelik hem fikir olduk, aynı zamanda da eğer bir mağduriyet veya sıkıntı varsa ya da o parselle ilgili yerinde dönüşümde bir sıkıntı yaşanıyorsa onunla ilgili kent estetiği komisyonunun aldığı kararlar çerçevesinde yüzde 60’a kadar kanunun öngörmüş olduğu taban alan kat sayısının da uygulanmasıyla ilgili tavsiye kararımızı da almış olduk" dedi.

Başkan Çınar konuşmasının devamında orta hasarlı binaların güçlendirilmesine yönelik başvuruda bulunan vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak orta hasarlı yapıların dönüşüm süreçleriyle ilgili başlattığımız resmi işlemlerin kısa sürede sonuca ulaşması için her türlü desteği veriyoruz, personellerimiz ellerinden geleni yapıyorlar. Bu dönemde yoğun bir başvuru süreci yaşıyoruz, bu durumda belediyemizin ilgili birimlerinde ciddi bir yoğunluğa sebebiyet veriyor. Oluşan yoğunluğu azaltmak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için yaptığımız toplantıda bazı tavsiye kararları aldık. İlçemizin farklı bölgelerinde bazı siteler var ki 300’ye yakın hemşehrimiz ikamet ediyor. Sitelerdeki binaların durumlarıyla ilgili hem bilgi almak hem de iş takibi yaparak dosyaları sunmak amacıyla bina sahipleri geliyor, yapı denetim firması yetkilileri geliyor, güçlendirmeyi yapacak firmaların yetkilileri geliyor, bizlerde bu yoğunluğu azaltmak için bir sitede temsilci olarak iki kişinin belirlenmesi, işlemlerin ve bilgilendirmelerin bu isimler üzerinden yürütülmesine yönelik ön bir tavsiye kararı aldık. Sitelerde oturan vatandaşlarımız kendi aralarında iki temsilci belirlemeleri belediyemizdeki iş yükününde azalmasına ve daha çok vatandaşımızın taleplerine cevap vermemizin önünü açacaktır” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt İlçesinde orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için verilecek ruhsatlar için hazırlanacak dosyada eksik evrak bulunmamasını önemle vurgulayan Başkan Çınar, “Belediyemize evrakları ve ruhsat süreçleri tamamlanan, gerekli analizlerini yaptıran ve üniversitelerdeki uzman isimlerden yeterli desteği alan hemşehrilerimizin ruhsat başvurularını hızlandırıyoruz. Belediyemize yapılan başvurularda eksiklikler tespit ediyoruz, son zamanlarda bu konularla ilgili ciddi anlamda bilgi kirliliği mevcuttur. Belediyemizde tüm evrakları tamam olup ta bekleyen tek bir dosya bile yoktur. Son zamanlarda “biz belediyeye başvurduk, inceleniyor, bekletiliyor, ilgi görmüyoruz’ şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Şunu bir kez daha söylemek isterim ki; Yeşilyurt Belediyemizde evrakı tamamlanıp da ruhsat almayan hiçbir yapımız yoktur. Bu dönemde 50 ruhsat verdik, evraklarını tamamlayan hemşehrilerimiz ruhsatlarını aldılar, evrakı eksik olana da ruhsat vermemiz mümkün değildir. Belediyemizden bu konuyla ilgili bilgi alınabilir, kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır. Bazı hemşehrilerimiz “başvurduk” diyor ancak inceliyoruz daha dilekçesi yok, ya da tapu belgesi var, projesi yok veya kat maliklerinin bilgi ve belgeleri olmuyor. Bizler işlerin hızlanmasından yanayız, bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz ancak yapılan başvuru dosyasında eksik belge olmaması gerekiyor” dedi.

Başkan Çınar konuşmasının sonunda Yeşilyurt İlçesindeki imar revizyon süreçlerini de yakından takip ettiklerini ifade ederek, “İlçemizde imar revizyonlarıyla ilgili bilgi ve belgelerin takip sürecini hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hem de Büyükşehir Belediyemiz de yakından takip ediyoruz. Bu süreçlerde netleştikten sonra revizyon imar planları biten mahallelerimizin imar uygulamalarını (şuyulandırmaları) piyasada özel olarak çalışan harita mühendislik bürolarına vererek sürecin hızlanması sağlayacağız. Bizim buradaki tek amacımız, ilçemizde güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarının artması ve depreme karşı dirençli yapılar inşa etmektir. Kat sayısını da 5 ile sınırlı tutarak devletimizin vermiş olduğu destekler ve teşviklerden vatandaşlarımızı yararlandırmak içinde üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Depremden etkilenen tüm şehirlerin daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için tüm desteği sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımıza, Genel Müdürlüklerimize ve Belediye Meclisimizin İmar Komisyonu üyelerine şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler hemşehrilerimizin emrindeyiz, süreci hızlandırmak içinde ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.