Malatya Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ilçedeki gençlerin talep ve isteklerini öğrenmek adına başlattığı ‘Başkan Çınar Gençlerle Buluşuyor’ projesinin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

‘Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi’ sloganıyla hayata geçirdikleri projelerle çocukların ve gençlerin yanında güçlü bir şekilde yer aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geleceğimizi ve ülkemizin yarınlarınızı emanet edeceğimiz siz değerli gençlerimiz bizim her şeyimizsiniz. Yeni dönem vaatlerimizden olan Yeşilyurt Güreş Sahamızın nezih ve modern ortamında sizlerle buluşmak ve sohbet etmek bizim adımıza büyük bir mutluluk. Sizlerin talepleri bizim için büyük önem taşırken, öneri ve istekleriniz doğrultusunda yeni yatırımlarımızı ve projelerimizi ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. 3,5 yıl önce göreve geldiğimizde gençlik yatırımlarını ilk sıraya alacağımızı ve hem yatırımlarımız hem de projelerimizle Yeşilyurt’u gençlik ve spor yatırımlarında üst sıralara taşıyacağımızın sözünü vermiştik. Geride bıraktığımız dönemde her alanda olduğu gençlik yatırımlarında da yıldızı parlayan ve bölgesinde takip edilen bir ilçe konumuna ulaşan Yeşilyurt’umuz da artık gençlerimizin en iyi şekilde gelişmesine imkan tanıyacak her türlü yatırım alanları mevcuttur. Sizlerin talepleriniz, yeni hizmetlerin önünü açacaktır“ dedi.

Çınar, “Bilgili, kültürlü, sağlıklı ve dinamik bir gençlik için her türlü hizmeti, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizle buluşturuyoruz. Spor sahalarımızı dolduran, kurslarımıza büyük ilgi gösteren, bu tür buluşmalarda bizleri yalnız bırakmayan gençlerimizi gördükçe bizler gelecek adına umudumuz ve heyecanımızda artıyor. İlçemizden bilim adamları, doktorlar, mühendisler ve farklı spor alanlarında başarı elde eden, ülkemizi ulusal ve uluslararası büyük turnuvalarda en iyi şekilde temsil eden sporcular çıkarmak en büyük hedefimizdir. Bizler gençlerimizde o ışığı ve enerjiyi görüyoruz, sizlere sonuna kadar inanıyoruz. Sizlerden tek beklentimiz var o da, iyi, ahlaklı, dürüst ve çalışkan bir hayat anlayışına sahip olmanız, kötü alışkanlardan uzak durmanız, yeteneklerinize göre bir hedef belirleyip, kurduğunuz hayalleri gerçeğe dönüştürmenizdir. Hepiniz bizim için ayrı ve değer ve kıymet taşımaktasınız. Bütün yatırımlarımız sizler içindir. Hedefsiz insan rotası belli olmayan gemi gibidir, hepinizin hedefleri olacak ve ona kavuşmak içinde planlı, düzenli ve iyi çalışmak durumundasınız. Sabır, fedakârlık ve özveri ise başarılı yarınların anahtarıdır. Genç yaşta mücadele etmek, hayal kurmak, çalışmak ve koşturmak gerekiyor. Bizim sloganımız Gençlerin ve Gençliğin Belediyesidir. Bizler gençlerimizi hem fiziken hem de ruhen geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya, eğitim hayatlarına katkı sunmaya, kültürel ve sosyal yönden ihtiyaçlarını karşılamaya büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar ki yatırımlarımız ve projelerimizle de bunu net bir şekilde gözler önüne serdik. Her gencimizin farklı bir alanda ki bir aktiviteye katılmasını, kendisini geliştirmesini ve yetiştirmesini önemsiyoruz. Hizmet alanlarımızı sürekli geliştirerek kentimizdeki siz değerli gençlerimizin her daim emrindeyiz. Yeter ki gençlerimiz okumak, spor yapmak ve bir kursa katılmak istesin, bizler her alanda hizmet üretecek kapasiteye ve güce sahibiz. Hangi alanda bir hizmete ihtiyaç varsa onu planlarız ve yerine getiririz, gençlerimizin içi rahat olsun. Gençlik yatırımlarımızdaki çıtayı her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkarmak için sürekli çalışıyoruz. İnternete bağımlı, zamanının büyük kısmını telefon ve tabletle oynayarak geçiren bir gençlikten öte sosyal yönü yüksek, sorumluluk alan, dünyayı tanıyan, yabancı dil öğrenmeye meraklı, sportif faaliyetlere katılmak isteyen, kendisini sürekli geliştirmek isteyen, hedeflerinin peşinden koşan özgüveni yüksek bir gençlik için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Çınar, konuşmasının ardından gençlerin sorularına cevap verip, talep ve isteklerini not aldı.