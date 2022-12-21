AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya ekonomisinin belkemiği olan işletmelerin olduğu Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinlediler.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya ekonomisinin belkemiği olan işletmelerin olduğu Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinlediler.

Malatya’da ticaretin ve sanayinin kalbi noktalarından olan Sanayi Sitesini ziyaret ederek burada üretim ve satış yapan esnafları işyerlerinde ziyaret eden Çakır ile Çınar, alın teriyle ekmeğini kazanan esnaflara ve çalışanlara ‘hayırlı ve bereketli işler’ temennisinde bulundular.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Çakır ile Çınar, gerek merkezi hükümetin gerekse de yerel yönetimlerin hizmetleri hakkında esnafları bilgilendirirken, yolda karşılaştıkları vatandaşlarla da sohbet edip, onların da taleplerini dinlediler.

Bir esnafın çay davetini geri çevirmeyen Çakır ile Çınar, karşılıklı fikir alış verişi yaparak iletilen talepleri değerlendirdiler.

Misafirperverlikleri ve samimiyetlerinden dolayı tüm esnaflara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Milletvekilimiz Ahmet Çakır ile birlikte Sanayi Sitesindeki esnaflarımızı ziyaret ettik ve taleplerini dinledik. Bizleri her zaman olduğu gibi yine en güzel şekilde ağırlayan, desteklerini eksik etmeyen tüm esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir ve beraberiz, bu güzel dayanışma ruhu bizi güçlü kılmaktadır. Esnaflarımızla çay içmek ve sohbet etmek enerjimizi artıyor. Milletimizden aldığımız destekle ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Esnafımızın, vatandaşlarımızın talepleri ve önerileri bizim için yol göstericidir, biz bunları önemsiyoruz. Bugün de esnaf ziyaretimizde bizi güler yüzle karşılayan tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimiz daim eylesin, tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise “Ortak değerimiz olan eşsiz ülkemizin geleceği için, hep birlikte 2023 hedefleri için omuz omuza yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz” diye konuştu.