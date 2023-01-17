Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dört yıl içerisinde ilçeye kazandırdıkları 95 projenin toplam bedelinin 419 milyon 875 bin 560 TL, güncel reel piyasa değerinin ise 1 milyar 175 milyon 651 Bin 569 TL olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dört yıl içerisinde ilçeye kazandırdıkları 95 projenin toplam bedelinin 419 milyon 875 bin 560 TL, güncel reel piyasa değerinin ise 1 milyar 175 milyon 651 Bin 569 TL olduğunu söyledi.

Çınar, Yeşilyurt İlçesinde 2022 yılında hayata geçen yatırımlar ve 2023 yılındaki hedefler üzerine muhtar dernekleri başkanları, mahalle muhtarları ve AK Parti Mahalle Temsilcilerine bilgilendirme sunumu yaptı. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen bilgilendirme sunumuna, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Muhtar Derneklerinin Başkanları, Mahalle Muhtarları ile AK Parti Mahalle Temsilcileri katıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin 2022 yılı yatırımları ile planlanan projeler üzerine hazırlanan sinevizyon gösterimiyle başlayan toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden gurur duyduklarını söyledi. Yeşilyurt’un çok güzel hizmetlere kavuştuğunu ifade eden Yalçınkaya, “ Yeşilyurt Belediyesi bir ilçe belediyesi olmasına rağmen birçok kentin yapamadığı hizmetleri yapan güçlü bir yerel yönetimdir. Bunun temel sebebi; genç, dinamik ve çalışkan bir Belediye Başkanı ve ekibin olmasıdır. Seçim döneminde ki taahhütlerinin iki katı hizmetleri dört yıllık sürede gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediyesinin bu hizmetlerinden bizler gurur duyuyoruz. Gayretleri ve başarılarından dolayı Belediye Başkanımızı ve ekibini canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un geleceğine çok önemli eserler ve yatırımlar emanet ettiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde vaat ettikleri 45 projeyi tamamladıklarını, bu süre zarfı içerisinde ihtiyaç duyulan 50 projeyle birlikte toplamda 95 projeyi Yeşilyurt’lularla buluşturduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarını görsel sunum üzerinden rakamlarla anlatan Çınar, 2019 ile 2022 yılları arasında Yeşilyurt İlçesinde ‘Gençlik ve Spor’, ‘Park ve Sosyal Tesisler’, ‘Kültür ve Sosyal İşler’, ‘Çevre ve Şehircilik’ ile ‘Turizm’ alanında hayata geçen 95 projenin toplam yatırımın bedelinin 419 milyon 875 Bin 560 TL olduğunu, bu yatırımların güncel reel piyasa değerinin ise 1 Milyar 175 Milyon 651 Bin 569 TL’ye ulaştığını ifade etti.

Yeşilyurt’u ‘Sürekli Gelişim, Sürekli Yenilik, Sürekli Dönüşüm’ anlayışı ile yönettiklerini ve dört yıl gibi kısa bir sürede çok önemli yatırımlarla buluşturduklarına dikkat çeken Çınar, hayata geçen yatırımlar neticesinde Yeşilyurt’un dört bir tarafında büyük bir kalkınma ve dönüşümün söz konusu olduğunu söyledi.

Hizmetleri tek bir alanla sınırlandırmayarak 81 mahallede yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşların kaliteli ve nitelikli yaşam koşullarına kavuşması için bütün hizmet alanlarına yönelik yatırımlarda bulunduklarını aktaran Çınar, Yeşilyurt’u prestij seviyesi yüksek vizyonel yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını ifade ederken, son yıllarda hayata geçen yatırımlarla Yeşilyurt’un bölgedeki cazibe merkezleri arasında yerini aldığını bildirdi.

Yeşilyurt Belediyesinin tamamlanan ve devam eden projelerini tüm boyutlarıyla anlatırken gelen soruları da cevaplayan Çınar, Yeşilyurt’un çehresini değiştiren ve modern bir kent yapılanmasına kavuşmasına neden olan alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere Beylerderesi Şehir Parkı, Tarihi Yeşilyurt Konakları, Müzeler, Millet Kıraathaneleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Yeni Nesil Spor Sahaları, Robotik Kodlama ve Teknoloji Atölyeleri, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahası, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri, yapımı tamamlanan 235 park ve 14 sosyal tesis, yapımı devam eden Yeni Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçesi, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları, Semt Pazarları, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri, kadınların, gençlerin, yaşlıların, dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştıran sosyal sorumluluk projeleri, festivaller, şenlikler, sportif organizasyonlar, meslek edindirme, kültürel ve sanatsal kurslar ile ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleşen sosyal belediyecilik hizmetleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Çözüm odaklı, katılımcı belediyecilikten ödün vermeyen, istişareye dayalı yönetim tarzıyla birlikte Yeşilyurt’a hizmet ettiklerini dile getiren Çınar, hizmetlerin gerçeğe dönüşmesinde katkılarını esirgemeyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatına, Muhtar Derneklerinin Başkanlarına, Mahalle Muhtarlarına ve AK Parti Mahalle Temsilcilerine teşekkürlerini sundu.