Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir ziyaret programında, “Cumhur ittifakı her geçen gün daha da güçleniyor” dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir ziyaret programında, “Cumhur ittifakı her geçen gün daha da güçleniyor” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığına atanan Gökhan Gök’ü ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaştı. Başkan Çınar ayrıca Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönülü de ziyaret etti. Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte MHP İl Başkanlığı ile Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Çınar’ın başarılı hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, “Cumhur İttifakının Belediye Başkanı olan Mehmet Çınar ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duymaktayız. Öncelikle bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızı yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı yakından takip ediyoruz ve bu çalışmalarına şahidiz. Yaptığı hizmetlerle Yeşilyurt’lu hemşehrilerimizin kalbinde yer bulan Başkanımıza bugüne kadar verdiğimiz destek bundan sonrada devam edecektir” diye konuştu.

Gök’e yeni görevinde başarılar dileyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “ İl Başkanlığında bugüne kadar görev yapan tüm Başkanlarımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni göreve atanan Gökhan Gök başkanımız genç ve dinamik olmasının yanında pozitif enerji saçmaktadır. Başkanımıza ve ekibine üstün başarılar dilerim” şeklinde konuştu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Türkiye’nin seçim atmosferinde olduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakının seçimlerden yüksek oyla çıkması için Malatya’da da bir kenetlenme ortamının oluştuğunu söyledi. Gök’e başarı dileklerini paylaşan Çınar, “MHP İl Başkanımız Mesut Samanlı’nın istifa etmesinin ardından bayrağı devir alan Gökhan Gök başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah güzel hizmetlerde bulunmasını kendisine nasip etsin inşallah. Cumhur İttifakı olarak hem genelde hem de yerelde yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bizler yerelde omuz omuza vererek bu ittifakın daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Bir ve beraber hareket ederek, her hangi bir sorun yaşamadan bu güçlü ittifakın paydaşları olarak ülkemize, kentimize ve ilçemize hizmet ediyoruz. Gökhan Gök başkanımızla da bu yeni sürecin aynı şekilde devam edeceğine bizler yürekten inanıyoruz. Bizim tek amacımız var o da, milletimize en güzel şekilde hizmet etmektir. Bir yandan temel belediyecilik hizmetlerimizi layıkıyla yaparken diğer taraftan sosyal hizmetler noktasında vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük bir özen gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bizlerde Malatya’da hemşehrilerimize en güzel hizmetlerin gelmesi, refah seviyesinin yükselmesi ve ihtiyaçların karşılanması noktasında kenetlendik, elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemize yeni yatırımların gelmesi, yeni alanların açılması içinde bir ve beraber hareket ediyoruz. Bu güzel birliktelik inşallah seçimlere de en güzel şekliyle yansıyacaktır ve Cumurbaşkanımızı yüksek bir oyla yeniden seçeceğiz. Biz bu inandık, Cumhur İttifakının Malatya’da yoluna güçlü ve kararlı bir şekilde devam ediyor olması hepimizi mutlu etmektedir. Cenab-ı Allah bu birlikteliği daim eylesin inşallah” diye konuştu.

Gök’e ziyaret anısı olarak tablo hediye eden Çınar ve Yalçınkaya ile beraberinde heyet daha sonra Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönülü de ziyaret ederek bir süre görüştüler.