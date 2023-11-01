Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte düzenlenen ve bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde organizasyonu yapılan ‘Dünya Şehirler Günü’ Zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve BM-Habitat Genel Sekreter Yardımcısı Maimunah Mohd Sharif gibi önemli isimlerin katıldığı etkinlik ‘Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı’ teması altında gerçekleşiyor.

Kentsel gelişim hedeflerini geliştirmek ve şehirlerin önemini vurgulamak amacıyla organize edilen zirveye katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen ‘Sıfır Atık’ Hareketinin dünya genelinde en önemli çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi.

BM HABİTAT 2023 Dünya Şehirler Günü Zirvesine davet edilmekten büyük bir onur duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve güzel bir dünya emanet edilmesi hedefiyle başlatılan ‘Sıfır Atık’ hareketinin her geçen gün büyüyüp geliştiğini söyledi.

Çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik tedbirler kapsamında Yeşilyurt İlçesinde çok sayıda yatırımın ve sosyal sorumluluk projesinin altına imza attıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde devam eden ‘Sıfır Atık’ Hareketine destek sağlayan yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

‘Sıfır Atık’ Hareketini ilk günden beri önemsediklerini ve önemli yatırımlarla desteklediklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “İstanbul’da Üsküdar Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Dünya Şehirler Günü’ zirvesine katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle vurgulamak isterim. Verimli ve güzel bir ortamda geçen zirvede insanlığın hem bugünü hem de yarınları için önemli konu başlıkları ele alındı, tespitler yapıldı ve çözüm önerileri paylaşıldı. Bizlerde burada edindiğimiz bilgileri ilçemizde ki çalışmalara dâhil ederek hizmet kalitemizi artıracağız. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ Hareketi sadece ülkemizde değil artık tüm dünyada en önemli çevre seferberliğine dönüşmüştür. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ilçemizde hayata geçirdiğimiz yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri ve bilgilendirme etkinliklerimizle ‘Sıfır Atık’ Hareketine destek sağlayan yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Malatya’da ilk defa İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü kuran belediye olduk. Bölgemizin en modern ve en kapsamlı çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi kurarak geri dönüşüm ve sağlıklı çevre çalışmalarını başlattık. Bugüne kadar ki hizmetlerimiz neticesinde 3 milyon kg. ambalaj atığını toplayarak geri dönüşüme dev bir katkı sunduk. Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından verilen ‘Sıfır Atık’ belgesini alan ilk belediye olduk. Malatya’ya kazandırdığımız ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ve ‘Mobil Geri Dönüşüm Aracı’ projelerimiz, 2019 yılında İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülüne layık görüldü. Ödülümüzü de Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin elinden almakta bizim için ayrıca bir gurur vesilesi olmuştur. Belediye olarak dün olduğu gibi bugün ve yarında çevre, doğa ve insan sağlığını koruyacak yeni projeler ve atılımlarla hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.