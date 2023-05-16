Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, doğu ilçe otogarı-Çınar Belek Mahallesi arası hizmet veren H3 kodlu otobüs hattı güzergahını Karasungur Mahallesine kadar uzattı.

Ulaşım Daire Başkanlığı, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, ticari ihtiyaçlarını ve şehir merkezine ulaşımlarını güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilave bir güzergâh oluşturdu.

17 Mayıs Çarşamba itibariyle hizmet vermeye başlayacak hattın güzergahı şöyle:

Doğu ilçe otogarı - Mehmet Akif Ersoy Bulvarı - Sezai Karakoç Bulvarı. - Yeni Mardin Yolu - Çarıklı - Batıkarakoç Mahallesi- Viranşehir Yolu - Ovabağ Mahallesi - Belek Mahallesi - Karasungur Mahallesi.