Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na (PLA) bağlı Doğu Harekat Alan Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, Çin ordusunun Tayvan çevresinde havadan ve denizden tatbikat başlattığını duyurdu. Albay Shi Yi, tatbikatın müşterek muharebe hazırlık devriyelerini ve müşterek ateş gücü talimlerini kapsadığını belirtti. Tatbikatın ABD ve Tayvan’ın provokasyonlarına verilen kararlı bir yanıt olduğunu kaydeden Shi Yi, herhangi bir spesifik eyleme işaret etmedi. Shi Yi, Çin ordusunun ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını da vurguladı.

Çin, ABD’ye tepki göstermişti

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı 2023 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na tepki gösterilmişti. Bakanlığın açıklamasında, yasada yer alan Tayvan konusundaki hükümlerin "tek Çin" ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki ortak bildirilere aykırılık teşkil ettiği gibi Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarını da ciddi şekilde etkilediği savunulmuştu. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda ABD’nin Tayvan’a toplam değeri 10 milyar dolara ulaşan güvenlik desteği ve silah sağlayacağı belirtiliyor.

Pelosi’nin ziyareti sonra gerilim başlamıştı

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Çin yönetimi, ‘‘barışçıl yeniden birleşme’’ adı altında yaklaşık 24 milyon nüfusa sahip Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu amaçla güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Pekin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da ‘‘egemenlik ihlali’’ olarak değerlendiriyor.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi başkanlığındaki ABD heyetinin geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan’a yaptığı ziyarete sert tepki göstermiş, adanın çevresinde bir hafta boyunca gerçek mühimmatlı tatbikatlar düzenlemişti.