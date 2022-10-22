Çin’de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) başkent Pekin’de 1 hafta süren kritik kongresi sona erdi. Parti tüzüğünde değişikliğe gidilirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ÇKP’nin "merkezi lideri" olduğu ve düşüncelerinin Çin’in gelişmesinde "yol gösterici rol" oynadığı ibareleri eklendi. Eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao’nun beklenmedik bir şekilde görevli personelin refakatinde salondan dışarı çıkması ise dikkat çekti.

Çin’de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) başkent Pekin’de 1 hafta süren kritik kongresi sona erdi. Parti tüzüğünde değişikliğe gidilirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ÇKP’nin "merkezi lideri" olduğu ve düşüncelerinin Çin’in gelişmesinde "yol gösterici rol" oynadığı ibareleri eklendi. Eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao’nun beklenmedik bir şekilde görevli personelin refakatinde salondan dışarı çıkması ise dikkat çekti.

Çin’de iktidardaki Komünist Parti’nin 15 Ekim’de başkent Pekin’deki 20. Ulusal Kongresi tamamlandı. Kongrenin kapanış oturumu, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in başkanlığında Tiananmen Meydanı’nda yer alan Büyük Halk Salonu’nda yapıldı. ÇKP 19. Merkez Komitesi’nin ve 19. Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu’nun raporlarının onaylandığı oturumda, parti tüzüğünde değişiklik yapılmasına dair alınan bir karar da kabul edildi. Karara göre parti tüzüğüne Xi Jinping’in ÇKP’nin "merkezi lideri" olduğu konumu ve Xi’nin düşüncelerinin Çin’in gelişmesinde yol gösterici rol oynadığı ibareleri eklendi.

Partinin üst kademelerinde büyük çaplı değişiklik

Yaklaşık 96 milyon üyesi bulunan Çin Komünist Partisi’nin 5 yılda bir düzenlenen kongresine ülke genelinden katılan 2 bin 296 delege bugünkü oturumda, ÇKP Merkez Komitesi’nin 205 üyesi ile 171 yedek üyesini de belirledi. Yeni ÇKP Merkez Komitesi’nde Başbakan Li Keqiang ve yeni başbakan adayları arasında adı geçen Wang Yang dahil mevcut Politbüro Daimi Komitesi’nin 4 üyesi yer almadı. Merkez Komite’ye Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang ve Çin ekonomisinin direksiyonundaki isim olarak anılan Başbakan Yardımcısı Liu He de giremedi.

Çin’in eski lideri Hu, salondan çıktı

Kapanış töreni öncesinde Xi Jinping’in selefi Hu Jintao’nun beklenmedik şekilde görevli personelin refakatinde salondan dışarı çıkması ise dikkat çekti. Xi’nin yanındaki koltukta oturan 79 yaşındaki Hu’nun yanına gelen iki görevli, Çin’in eski liderine dışarıya kadar eşlik etti.

Xi’nin yeniden seçilmesi bekleniyor

ÇKP 20. Merkez Komitesi, yarın ilk genel kurul toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Politbüro’nun 25 üyesinin seçileceği toplantının ardından Politbüro Daimi Komitesi belirlenecek. Dünyanın 2. büyük ekonomisini gelecek 5 yılda yönetecek 7 kişinin yarın basının karşısına çıkması bekleniyor. 69 yaşındaki Xi Jinping’in yeniden ÇKP’nin Genel Sekreteri seçilmesi ve 3. dönemine başlaması bekleniyor. Xi Jinping, seçilmesi durumunda Çin’in kurucu lideri Mao Zedong’dan sonra iki dönemden fazla parti liderliğini ve devlet başkanlığını sürdüren ilk isim olacak.