Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor” denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor” denildi.