ABD basınında yer alan haberlerde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gelecek aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gelecek aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği iddia edildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gelecek aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, Xi’nin Rusya’ya gideceği fakat tarihin henüz belli olmadığı ifade edilerek, görüşmenin muhtemelen nisan veya mayıs ayı başında, Rusya’nın Almanya’ya karşı İkinci Dünya Savaşı zaferini kutladığı zaman olabileceği öne sürüldü. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Çin-Rusya ilişkilerini ve "ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel sıcak noktaları" görüşmek üzere Rusya’yı ziyaret edeceğine dair Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dikkat çekilen haberlerde, Wang’ın söz konusu ziyarette Xi’nin Rusya ziyaretini ele almasının beklendiği ifade edildi.

Xi’nin iddia edilen görüşmede, çok taraflı barış görüşmelerini gündeme getirmesi ve nükleer silahların kullanılmaması yönündeki çağrılarını yineleyeceği düşünülüyor.

ABD, Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Çin üzerindeki baskıyı artırırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’in Rusya’ya silah sağlamayı düşündüğünü öne sürmüş, böyle bir adım atmaması konusunda uyarmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, ABD’nin savaş için silah sağlayan ülke olduğunu belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı bir konuşmada, Çin’in Rusya’ya verdiği desteği artırmasının yalnızca "ölümlerin devam etmesine ve kurallara dayalı bir düzeni daha da baltalamaya" hizmet edeceği konusunda uyarmıştı.