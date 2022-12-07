Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, resmi temasları kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, resmi temasları kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1’inci Çin-Arap Devletleri Zirvesi’ne ve Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi. Xi, temasları kapsamında Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ilişkiler ve iki ülkenin müşterek çıkarlarına dair hususlarda görüş alışverişinde bulunacak.

Çin-Arap ilişkilerinde dönüm noktası olacak"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, cuma günü düzenlenecek Çin-Arap Devletleri Zirvesi’nin, Çin ile Arap dünyası arasında şu ana kadar yapılacak en büyük ve en üst düzeyli diplomatik etkinlik olacağına işaret ederek, ‘‘Etkinlik, Çin-Arap ilişkilerinin tarihinde ‘çığır açacak bir dönüm noktası’ olacak’’ dedi. Pekin’in Çin-KİK Zirvesi’nden beklentilerine de değinen Mao, Xi’nin zirve esnasında katılımcı liderlerle fikir alışverişinde bulunacağını belirtti. Sözcü Mao, Xi’nin Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 20. Kongresi’nden sonra Ortadoğu’ya ilk ziyaretini, Suudi Arabistan’a da 6 yıl içindeki ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Çin medyasında yer alan haberlerde ise, Arap ülkelerinin enerji açısından zengin olmalarına rağmen, jeopolitik çatışmaların getirdiği zorluklardan kurtulamadığına işaret edilerek, ‘‘Çin, Ortadoğu’ya bazı ülkelerin aksine ‘üstünlük taslayarak’ girerek jeopolitik ve güvenlik meselelerine odaklanmıyor’’ ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan, Çin’in en büyük enerji tedarikçisi

Suudi basınında yer alan haberlere göre, Çin ile Suudi Arabistan arasında enerji, yatırım ve güvenlik gibi farklı alanlarda toplam 30 milyar dolar değerinde anlaşmalara imza atılacak. Çin ile Arap ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacmi 2021 yılında 87 milyar 300 milyon doların üzerine çıktı.

Suudi Arabistan, Çin’in en büyük enerji tedarikçisi konumunda. Çin, toplam ham petrol ithalatının yüzde 18’ini Suudi Arabistan’dan yapıyor.