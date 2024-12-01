Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Çince öğrenmeye hevesli olan ve Çin Başkonsolosluğu bursunu alan Türk üniversite öğrencilerini bir araya getiren ‘Çin Başkonsolosluğu Bursu Ödül Töreni’ düzenledi. Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un katıldığı törende, burs alan ve Çin’e seyahat etme fırsatı yakalayan öğrenciler deneyimlerini aktardı.

Çince öğrenmeye hevesli olan ve derslerinde başarı elde eden Türk üniversite öğrencilerinin, Çin kültürü ve dili alanındaki çalışmalarını ve eğitimini teşvik etmek amacıyla burs desteği veren Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Ümraniye’de Huawei ofisinde bursiyer öğrencilerin bir araya geldiği ‘Çin Başkonsolosluğu Bursu Ödül Töreni’ düzenledi. Türkiye’de farklı üniversitelerde okuyan ve Çin Başkonsolosluğu bursunu almış olan öğrencilerin buluştuğu törende, daha önce burs alan ve başkonsolosluk eliyle Çin’e seyahat etme fırsatı yakalayan öğrenciler elde ettikleri deneyimler hakkında konuştu. Törende Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un konuşmasının ardından, bursiyer öğrencilere ödülleri takdim edildi.

"Amaç, daha fazla Türk üniversite öğrencisini Çince öğrenmeye teşvik etmek"

Törende konuşma gerçekleştiren Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, “Kısa bir süre önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2024 Dünya Çince Konferansı’na gönderdiği tebrik mesajında, dilin insanlığın düşünce alışverişi için bir araç, medeniyetin aktarımı için bir taşıyıcı ve anlayışı pekiştirmek için bir köprü olduğunu vurguladı. Çince, binlerce yıllık Çin medeniyetinin bilgeliğini barındıran ve Çin’in dünyaya sunduğu önemli bir kamusal kültür ürünüdür. Çin, anadil olarak Çince’yi uluslararası toplumun hizmetine sunmayı ve Çince eğitimini desteklemeyi bir sorumluluk olarak görmektedir. ’Çin Başkonsolosluğu Bursu’nun kuruluş amacı da tam olarak daha fazla Türk üniversite öğrencisini Çince öğrenmeye teşvik etmek ve Türkiye’de Çince eğitiminin gelişimini desteklemektir. 2017 yılında başlatılan bu burs programı sayesinde, bugüne kadar 500’den fazla Türk öğrenci burs almaya hak kazanmıştır. Bunun yanı sıra, başkonsolosluk, ödül kazanan öğrencilere Çin’i ziyaret etme ve orada eğitim alma fırsatları da sunmaktadır. Bu yılın Ağustos ayında, başkonsolosluk tarafından düzenlenen bir program kapsamında, ’Çin Başkonsolosluğu Bursu’nu kazanan 8 öğrenci temsilcisi, Çin’in Xiamen ve Nanjing şehirlerini ziyaret etti. Bu ziyaret sayesinde Çin’i daha gerçekçi, kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde tanıma fırsatı buldular. Gezinin ardından öğrenciler, Çin’in kendilerini büyülediğini ve bu deneyimin hayatlarının en değerli yolculuklarından biri olduğunu dile getirdiler. Çin’in güçlü kültürel çekim gücü sayesinde, giderek daha fazla Türk genci Çince öğrenme ve Çin’i tanıma yolculuğuna gönüllü olarak katılıyor ve Çin-Türkiye dostane ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan dinamik bir güç haline geliyor. Burs başvurularında, birçok öğrencinin sunduğu özgeçmiş mektuplarında mezun olduktan sonra Çin’de ileri eğitim almak veya çalışmak istediklerini ifade ettiklerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"İki ülke arasında anlayış ve dostluk köprüsü kurun"

"Bu vesileyle öğrencilere birkaç temennide bulunmak istiyorum" diyen Wei Xiaodong, "Birincisi, Çince öğreniminizi sürdürerek Çin’in tarihini ve kültürünü daha derinlemesine araştırmanızı temenni ediyorum. Yazı, tarihin tanığıdır; Çin karakterleri, Çin’in uzun geçmişini ve zengin geleneksel kültürünü kayda geçirmiştir. Ancak, Çin tarihini ve kültürünü anlamadan bu engin dili tam anlamıyla öğrenmek mümkün değildir. Bu nedenle, dil öğreniminde yalnızca akıcılığı hedeflemekle yetinmeyip, dilin arkasındaki derin kültürel anlamları anlamanızı ve özümsemenizi umuyorum. Çince’yi sağlam bir temel üzerine inşa ederek derinlemesine öğrenmeli ve Çin kültürünün bilgeliğini daha geniş kitlelere aktarmalısınız İkincisi, Çince öğrenme sürecinizde, Çin’in yeni değişimlerini daha iyi anlamanızı ve Çin’in güncel gelişmelerine odaklanmanızı temenni ediyorum. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 75. yılından bu yana, Çin Komünist Partisi’nin liderliğinde, Çin halkı hızlı ekonomik büyüme ve uzun vadeli toplumsal istikrar gibi iki büyük olaylar gerçekleştirmiştir. Bugünkü Çin, reformlarla gelişimi teşvik etmeye ve dünya barışına katkıda bulunarak yeni fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Üçüncüsü, Çince’den ibaret bu kültürel köprü vasıtası ile yeni dönemde Çin-Türkiye dostluğunu güçlendiren hikayeler yazmaya devam etmenizi temenni ediyorum. Son yıllarda, Çin ve Türkiye, ’Bir Kuşak Bir Yol’ girişimi ile ’Orta Koridor’ planını derinlemesine uyumlaştırmayı aktif bir şekilde desteklemekte; iki ülke arasındaki ticari ve kültürel etkileşim her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu durum, hem meslekî becerilere sahip hem de karşılıklı dil ve kültürü tanıyan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Çin’i kendi gözlerinizle gözlemleyin, kendi kulaklarınızla dinleyin, kendi adımlarınızla keşfedin ve kendi yüreğinizle hissedin. Çin’i kendi kelimelerinizle anlatın ve iki ülkenin halkları arasında daha fazla anlayış ve dostluk köprüsü kurun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve ödül takdiminin ardından Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.