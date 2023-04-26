15 Mart’ta Şanlıurfa’da etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel suları ile Karakoyun Deresi’ne sürüklenerek 37 gündür mahsur kalan dağ kaplumbağası, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocukların beslediği kaplumbağa, ekipler tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Türkiye’nin güneydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar, 15 Mart tarihinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Şanlıurfa’da sel nedeniyle toplam 17 kişi hayatını kaybetti. Kentte insanların yanı sıra ekili tarım arazileri ve hayvanlar da olumsuz etkilendi.

37 gün sonra çocuklar kaplumbağayı hayata bağladı

Şanlıurfa’da sel sularıyla sürüklenen bir dağ kaplumbağası, Karakoyun Deresi’nde mahsur kaldı. 37 gündür mahsur kaldığı derede ölmek üzere olan kaplumbağa, çocuklar tarafından fark edildi. Çocukların çim ile karnını doyurduğu kaplumbağa duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merdiven yardımı ile dere dışına çıkarılan kaplumbağa, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye ekiplerine haber veren duyarlı vatandaşlardan Mehmet Demirkan, “Abi, iki saat önce burada bir kaplumbağa gördük. Çıkarılması için ekiplere haber verdik. Bizde ot falan yiyecek verdik. Şuan ekiplerin gelmesini bekliyoruz” dedi.

İtfaiye eri Reşit Pınarbaşı ise ihbar üzerine hemen bölgeye gittiklerini ve derede mahsur kalan kaplumbağayı kurtardıklarını söyledi.

Kaplumbağayı çim ile besleyen çocuklar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.