Muğla Valiliği CİMER İl Koordinatörü İsmail Arık, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü CİMER sorumlularına yönelik bir eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, il müdür yardımcıları Muhammet Sevinç ve Erizan Yılmaz’ın yanı sıra, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde CİMER sorumlusu olarak görev yapan kurum personeli katıldı.

CİMER İl Koordinatörü İsmail Arık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin işleyişi, vatandaşların görüş, öneri ve şikayetleri ile yönetime katılımı konusunda bilgi verdiği toplantıda, Muğla’da CİMER başvurularına en hızlı ve etkili yanıt veren kurumlar arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de yer aldığını belirtti. CİMER’in devlet ve millet arasındaki iletişim güçlendiren çok önemli bir sistem olduğunu vurgulayan Arık, yönetimden personeline kadar bu konuda hassasiyet gösteren tüm müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

Toplantıda konuşan İl Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç de kuruma gelen CİMER başvurularının hızlı bir şekilde ilgili şubelere iletildiğini ve süresi içinde yanıtlandığını belirtti. Sevinç, 2024 yılında kuruma toplam bin 1267 CİMER başvurusunun geldiğini açıklayarak, "Bu başvurularla ilgili gerekli işlemler derhal başlatılmıştır" dedi.

CİMER’in kurum faaliyetleri açısından son derece kıymetli bir mecra olduğunu belirten Sevinç, "Üreticilerimizin CİMER’i etkin bir şekilde kullanarak görüş ve önerilerini paylaşması, işimizi kolaylaştırıyor, projelerimize temel teşkil ediyor. Bu toplantı vesilesiyle, bu alanda görevli mesai arkadaşlarımızın hassasiyetini kutluyorum" diye konuştu.