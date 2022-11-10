Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza 09.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Hamzabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir’e seyir halinde olan sürücü Tuncay Bedir(54) yönetimindeki 16 Y 4522 plakalı çimento yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yol trafiğe kapandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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